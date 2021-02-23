مؤتمر «فيناسترا يونيفرس 2021» يستكشف آفاق التحول الرقمي في القطاع المالي

يعود مؤتمر «فيناسترا يونيفرس 2021» الذي يجمع معاً بين البنوك والشركات المتخصصة في التقنيات المالية والمطورين لاستكشاف تأثير التكنولوجيا في الخدمات المالية مجدداً إلى دبي.

وينعقد المؤتمر هذا العام افتراضياً في 2 مارس وسيركز على الفرص الهائلة المتاحة للبنوك، بالإضافة إلى التحديات التي تواجهها البنوك في إطار جهودها الحثيثة لتسريع وتيرة تحولها الرقمي في عالم ما بعد الوباء.

وقال وسام خوري، رئيس العمليات الدولية لشركة «فيناسترا»، «لقد لعب الوباء دوراً حاسماً في تسريع وتيرة التحول نحو الخدمات المصرفية المفتوحة عبر الإنترنت في الشرق الأوسط.

ولهذا، ينبغي على المؤسسات المالية التي تسعى إلى ترسيخ ولاء العملاء أن تبتكر تجارب تعامل جديدة تواكب تطلعات العملاء التي يتوقعونها كمعيار ثابت والمتمثلة بالحصول على خدمات مصرفية شاملة من دون الحاجة لزيارة الفروع.

ويتيح مؤتمر فيناسترا يونيفرس 2021 فرصة مواتية لتبادل الخبرات واكتساب تصورات جديدة حول التحول الرقمي والرحلة نحو الخدمات المفتوحة».

وسيحظى الحضور في مؤتمر «فيناسترا يونيفرس 2021» بفرصة الانضمام إلى المديرين التنفيذيين في قطاع الخدمات المالية ومبتكري التكنولوجيا وقادة الفكر في القطاع للمناقشة وتبادل الأفكار والتعلم.

وتشمل أبرز موضوعات المؤتمر الرئيسة نهج العمل المستقبلي للبنوك في عالم ما بعد كوفيد 19، وقوة المنصات المفتوحة، والعد التنازلي للتحول عن استخدام سعر الفائدة المعروض بين البنوك في لندن «ليبور»، وخطوات التحول نحو «إيزو 20022» بنجاح، وكيفية توفير خدمات الدفع الفوري بين الشركات في عام 2021.