مؤسس هواوي يلجأ إلى لهجة التحدي مع أمريكا... "الشركة أقوى من المتوقع"

لجأ مؤسس شركة هواوي الثلاثاء، إلى لهجة التحدي للرد على محاولات الولايات المتحدة الحد من الطموحات العالمية لشركته، وقال إن واشنطن "تسيء تقدير قوة" عملاق الاتصالات الصيني.

وتحدث رين إلى وسائل إعلام صينية رسمية بعد أيام من إصدار الرئيس دونالد ترامب أوامر تهدف إلى عرقلة أعمال هواوي في الولايات المتحدة، وبعد جهود استمرت اشهراً لترامب لمنع الشركة الصينية من أن تصبح الأولى عالمياً في تقنية شبكات اتصالات الجيل الخامس.

وقال رين "الممارسة الحالية للسياسيين الأميركيين تسيء تقدير قوتنا"، وفق تلفزيون الصين المركزي "سي سي تي في".

وأضاف "شبكات هواوي للجيل الخامس لن تتأثر، في ما يتعلق بتقنية الجيل الخامس لن يتمكن الآخرون من اللحاق بهواوي وقد يستغرقهم هذا عامين أو ثلاثة".

وأعلن ترامب الأسبوع الماضي "حالة طوارئ وطنية" تمكنه من معاقبة شركات يرى إنها تشكل "خطراً غير مقبول على الأمن القومي للولايات المتحدة"، وهي خطوة يرى محللون إنها تستهدف هواوي بشكل جلي.

وأعلنت وزارة التجارة الأميركية في الوقت نفسه حظراً على تعامل الشركات الأميركية مع هواوي ونقل التقنية إليها، ثم أرجأت تنفيذ القرار لمدة 90 يوماً.