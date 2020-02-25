مؤشرات النفط تهوي بأسعار الأسهم السعودية لأدنى مستوى منذ 4 شهور

شهدت سوق الأسهم السعودية، أمس (الاثنين)، تراجعات بنحو 2.9 في المائة، الأمر الذي ساهم في انخفاض مؤشر السوق إلى أدنى مستوى له منذ 4 أشهر، فيما تأتي هذه التراجعات تحت تأثير انخفاضات حادة شهدتها أسعار النفط بفعل مخاوف انتشار فيروس «كورونا».

ورغم انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية، أغلقت عدد من الشركات المدرجة على ارتفاع، محققة نسبة صعود يصل مداها إلى 10 في المائة، وذلك لسهم شركة «الوطنية للتعلم» الذي حقق أعلى سعر له منذ الإدراج.

وتزامن انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية مع انخفاضات حادة لأسعار النفط، وهي الانخفاضات التي بلغت نسبتها نحو 4 في المائة في أثناء تداولات سوق الأسهم السعودية، ويأتي ذلك في الوقت الذي تترقب فيه الأسواق العالمية المعلومات الواردة حول انتشار فيروس «كورونا»، ومدى تأثر الاقتصاد العالمي بذلك. وحتى يوم أمس، أعلنت 50 شركة مدرجة أسهمها في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية المكتملة لعام 2019. وأظهرت هذه النتائج تحسن الأداء المالي لما نسبته 60 في المائة من عدد هذه الشركات المعلنة، الأمر الذي يعطي مؤشرات إيجابية على صعيد النتائج المالية للشركات المدرجة.

وفيما يخص تداولات سوق الأسهم السعودية، ارتفعت القيمة النقدية المتداولة إلى مستويات 4.4 مليار ريال (1.17 مليار دولار)، مسجلة بذلك زيادة ملحوظة عن تداولات الأيام القليلة الماضية، فيما يأمل المتداولون في تعاملات السوق أن ينجح المؤشر العام في التماسك فوق مستويات 7700 نقطة. وشهدت الأسواق العالمية، أمس، موجة من التراجعات، الأمر الذي يجعلها خلال الأيام الحالية يتأثر ببعضها ببعض. ويأتي ذلك في وقت ما زالت فيه الشركات السعودية تعلن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، وهي النتائج المكملة للنتائج المالية السنوية للعام الماضي.

وفي هذا الخصوص، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته على تراجع بنسبة 2.9 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 7747 نقطة، أي بخسارة 235 نقطة، مسجلاً أدنى إغلاق في نحو 4 أشهر، وسط تداولات نشطة من حيث السيولة النقدية المتداولة، مقارنة بالجلسات الماضية.

وشهدت الجلسة تراجعاً لأغلب الأسهم المتداولة، فيما أنهت أسهم 8 شركات تداولاتها على اللون الأخضر، الأمر الذي دفع كثيراً من أسهم الشركات المتداولة إلى تسجيل تراجعات بلغت نسبتها أقل من حجم تراجعات مؤشر السوق، فيما أغلقت بعض الأسهم القيادية المؤثرة على مؤشر السوق على تراجعات تصل إلى 4 في المائة. وحتى تداولات أمس، أعلنت 50 شركة مدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019، فيما أظهرت النتائج السنوية لعام 2019 لهذه الشركات تحسن الأداء المالي لـ30 شركة (تمثل نحو 60 في المائة من عدد الشركات المعلنة).

ومن المنتظر أن تنتهي فترة إعلان الشركات المدرجة عن نتائجها المالية للربع الأخير من عام 2019 نهاية شهر مارس (آذار) المقبل. ويأتي ذلك في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون أن تلعب نتائج الشركات خلال الفترة المقبلة دوراً مهماً في تعزيز الأداء الإيجابي لتعاملات السوق، والعودة مجدداً إلى مستويات 8 آلاف نقطة.