مؤشر أسعار الغذاء ترتفع لأعلى مستوى منذ يوليو 2014

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (فاو) اليوم إن أسعار الغذاء العالمية ارتفعت للشهر التاسع على التوالي في فبراير لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو 2014 بقيادة قفزات لأسعار السكر والزيوت النباتية بحسب رويترز.

وبلغ متوسط مؤشر فاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغيرات الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر، 116.0 نقطة الشهر الماضي مقارنة مع قراءة معدلة قليلا عند 113.2 نقطة في يناير كانون الثاني.

وكانت القراءة السابقة ليناير كانون الثاني 113.3 نقطة.

وقالت فاو، ومقرها روما، في بيان إن محاصيل الحبوب العالمية ما زالت في طريقها نحو تسجيل مستوى سنوي قياسي في 2020، مضيفة أن المؤشرات الأولية تفيد بزيادة جديدة في الإنتاج هذا العام.