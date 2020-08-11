مؤشر أسعار المنتجين في قطر ينخفض بـ 7.6% في يونيو على أساس شهري

أعلن جهاز التخطيط والإحصاء القطري عن ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في القطاع الصناعي لشهر يونيو حزيران 2020 بنسبة 7.6% عن الشهر السابق. غير أن الجهاز قال إن المؤشر انخفض في يونيو حزيران بما نسبته 40.7% على أساس سنوي.

ويتكون مؤشر الرقم القياسي لأسعار المنتجين من ثلاثة مكونات لثلاثة قطاعات، هي التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه.