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مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7514.36 نقطة

مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7514.36 نقطة
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