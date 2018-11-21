مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 7514.36 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 9.42 نقطة ليقفل عند مستوى 7514.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 119 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 102 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 128 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 41 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين, وساكو, وميدغلف للتأمين, وعناية, ومتلايف إيه أي جي العربي الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات صادرات, وبتروكيم, ووفرة, والأسماك, وسافكو فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.96% و 9.92% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكيان السعودية، ودار الأركان, وسابك, وأنعام القابضة هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات

سابك, والإنماء, والراجحي, وكيان السعودية، ودار الأركان هي الأكثر نشاطا في القيمة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 2.01 نقطة ليقفل عند مستوى 2423.20 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 119 صفقة.

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