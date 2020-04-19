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مؤشر الانتاج الصناعي القطري ينخفض 3.3% في فبراير بضغط من التعدين

منشور 19 نيسان / أبريل 2020 - 10:37
مؤشر الانتاج الصناعي القطري ينخفض 3.3% في فبراير بضغط من التعدين
قطر
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انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.3% على أساس شهري و سنوي

انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.3% على أساس شهري و سنوي، وفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

وضغط قطاع التعدين على المؤشر نتيجة تراجعه بنسبة 3.5% على أساس شهري بفعل الانخفاض في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام و الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%.

كما انخفض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2% كمحصلة لتراجع خمس مجموعات على رأسها ، المنتجات النفطية المكررة، والمعادن الأساسية، وصناعة المنتجات الغذائية.

فيما سجلت مجموعتي الكهرباء والماء انخفاضا على المستوى الشهري بنسبة 5.9% و 4.2% على التوالي.

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Via SyndiGate.info


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