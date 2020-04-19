مؤشر الانتاج الصناعي القطري ينخفض 3.3% في فبراير بضغط من التعدين

انخفض الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في قطر خلال شهر فبراير الماضي بنسبة 3.3% على أساس شهري و سنوي، وفقا لبيانات جهاز التخطيط و الإحصاء القطري.

وضغط قطاع التعدين على المؤشر نتيجة تراجعه بنسبة 3.5% على أساس شهري بفعل الانخفاض في الكميات المنتجة من مجموعة النفط الخام و الغاز الطبيعي بنسبة 3.6%.

كما انخفض قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2% كمحصلة لتراجع خمس مجموعات على رأسها ، المنتجات النفطية المكررة، والمعادن الأساسية، وصناعة المنتجات الغذائية.

فيما سجلت مجموعتي الكهرباء والماء انخفاضا على المستوى الشهري بنسبة 5.9% و 4.2% على التوالي.