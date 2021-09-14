مؤشر التضخم في قطر يسجل ارتفاعاً بـ 2.95% في أغسطس

سجل مؤشر أسعار المستهلك في قطر ارتفاعاً خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 2.95% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع 9 مجموعات رئيسة، بالإضافة إلى انخفاض اثنتين واستقرار أسعار مجموعة واحدة.

وتحرك مؤشر التضخم في النطاق الموجب للشهر الرابع على التوالي، بعد أن كان لأكثر من 30 شهراً متحركا في النطاق السالب.

وارتفعت أسعار مجموعات النقل والترفيه والثقافة والغذاء والمشروبات بشكل رئيسي، بدعم نمو مؤشر التضخم في قطر الشهر الماضي مدفوعا بزيادة الطلب على الرفع التدريجي لقيود جائحة كورونا.

في حين تحركت مجموعة السكن والكهرباء والماء وبعض أنواع الوقود ضمن النطاق السالب للشهر 35 على التوالي مسجلة انخفاضاً بنسبة 4.76%.