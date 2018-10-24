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مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 10 سنوات

مؤشر الثقة بالاقتصاد التركي يتراجع إلى أدنى مستوى في 10 سنوات
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