ماذا غيرت "الإصلاحات" في حياة المرأة السعودية؟

باتت المرأة في السعودية تحظى بمكانة إجتماعية مهمة بعد سنوات من القمع والسيطرة. حيث تعتبر السعودية من أكثر البلدان فصلاً بين الجنسين في العالم، وتختلف ظروف المرأة في السعودية من جيل إلى آخر بخصوص قضايا التعليم ووصايا الرجل وحرية الحركة بما فيها قيادة المركبة والسفر، والحق في التصويت والتمكين السياسي والاستقلالية الاقتصادية. ومن الجدير بالذكر أنه يتم التعريف بحقوق المرأة في السعودية وفقاً لتعاليم الدين الإسلامي.

وبدأت المرأة في السعودية تتنفس منذ تولي الملك عبد الله مقاليد الحكم في 2005، حيث تم منح المرأة حق الانتخاب والترشح في المجالس البلدية وحق التعيين في مجلس الشورى ونفِّذ حيث أصبح 30٪ من مجلس الشورى نساءً.

أصبحت المرأة في السعودية تستحوذ على أكثر من ثلث الوظائف الحكومية بمختلف المجالات والمراتب، حيث يتاح لها العمل في الطب والتعليم والتجارة والكتابة والبيع في المحلات.

وتتم عملية التوظيف عبر عدة برامج منها التوظيف المباشر، أو تنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية، أو عن طريق السعودة وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة، وأيضا تتم من خلال تطوير آليات التوظيف الذي يضم برنامج العمل عن بعد، أو العمل الجزئي، أو عمل الأسر المنتجة.

ولكن يحظر عمل المرأة في عدد من الأنشطة الصناعية مثل العمل في المناجم، أعمال التشييد والبناء، أعمال التكرير، أعمال توليد الطاقة، وأعمال تصنيع وورش الدهان، ولايعني ذلك حرمانها من حق امتلاك أو إدارة منشآت متخصصة فيها.

مسيرة عمل المرأة في السعودية

بدأت السعودية في التفكير في تفعيل المرأة في المجتمع بعد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2009، حيث كانت السعودية البلد الوحيد التي تسجل صفر في التمكين السياسي .

ومن ذلك الحين جاهدت السعودية لسد الفجوة بين الجنسين وحققت تحسينات كثيرة وظهر ذلك في التقرير التالي عام 2014 حيث أحرزت السعودية تقدم ملحوظ في التمكين السياسي مقارنة بعدة دول عربية.

و في عام 2018 بدأت السعودية تفعل دول المرأة بشكل أكبر، حيث أعلنت في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي أقيم في نيويورك عن مشاركة المرأة في التنمية بالسعودية. حيث تولى عدد من النساء مناصب قيادية. ففي عام 2017 عينت فاطمة باعشن متحدثة باسم سفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وفي فبراير 2018عينت إيمان المطيري مساعدًا لوزير التجارة والاستثمار . وفي الوقت نفسه استحدثت وزارة العدل إدارة نسائية للمرة الأولى في تاريخ الوزارة.

وفي يونيو 2018 طبق قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، وكذلك في أغسطس 2018 عينت ثلاث سيدات في مناصب قيادية في البلديات. وعلى المستوى الدولي عينت الطبيبة السعودية، عضو مجلس الشورى، لبنى الأنصاري مساعدة لرئيسة منظمة الصحة العالمية.

وفي نوفمبر أطلقت وزارة العمل مبادرة التنظيم الموحد لبيئة عمل المرأة التي تعنى بضوابط وشروط توظيف النساء وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهن، حيث أبرز ما جاء في هذه المبادرة ضوابط العمل المسائي للنساء. حيث طرحت تسعة شروط للعمل النسائي المسائي من أبرزها :

1. أن تعمل ضمن المجال الصحي والخيري.

2. العمل في حالات الطوارئ والظروف القاهرة.

3. ضرورة العمل مساء للحفاظ على مواد من التلف.

4. العمل في مناصب عليا وقيادية

5. العمل في منشآت تابعة لأمانات المدن والبلديات خلال شهر رمضان ومواسم الحج والعمرة.

6. العمل في منشآت متعاونة مع جهات حكومية خلال شهر رمضان ومواسم الحج والعمرة.

7. العمل مع منشآت متعاونة مع جهات حكومية لتنظيم الفعاليات الجماهيرية.

8. العمل في مراكز ضيافة الأطفال، مراكز ذوي الإعاقة، الطباعة والنشر والإعلام، الخدمات الجماعية والاجتماعية، الخدمات الاستشارية، قطاعي النقل الجوي والبري.

9. العمل في الأنشطة التالية بشرط ألا يتجاوز العمل الساعة 11 ليلاً (تجارة المجوهرات، الصيدليات، الأنشطة السياحية، الاتصالات والتأمينات، المؤسسات المالية، ورش ومحلات الصيانة، المختبرات والمعاهد، المدارس العالمية والخاصة، مراكز التجميل والخياطة النسائية، الحراسات الأمنية، المراكز الرياضية).

وكذلك يمنع نظام العمل السعودي عمل المرأة 11 ساعة متواصلة ليلاً.

ومن حقوق المرأة في قانون العمل أيضًا :

1. حق الحمل والولادة

يحق للمرأة الحامل في السعودية أن تحصل على إجازة مدتها أربعة أسابيع سابقة للتواريخ المتوقعة للولادة وتكون هذه الإجازة اختيارية, أما في حال الولادة تصل الإجازة إلى 6 أسابيع وهي إلزامية للمرآة وصاحب العمل.

وكذلك يلزم القانون صاحب العمل بتحمل جميع المصاريف الطبية للحمل والولادة , ويمنعه أيضاً من فصل العاملة خلال الإجازة المرتبطة بهاتين الحالتين.

في المقابل لا يجوز أن تعمل لدى أي جهة أخرى فترة إجازة الحمل والولادة . وفي حال فعلت ذلك تخسر جميع حقوقها السابقة .

وعند العودة للعمل يتيح القانون للمرأة المرضعة أن تحصل على أوقات استراحة للإرضاع.

2. حقوق الحضانة

يلزم القانون صاحب العمل بتوفير مكان في المنشأة لحضانة أطفال العاملات وأن يوظف بها العدد الكافي من المربيات. لكن لتحقيق هذا الهدف يشترط ألا يقل عدد العاملات عن خمسين أن يكون عدد الأطفال عشرة فأكثر وألا يتجاوز العمر ستة سنوات.

3. حقوق المرأة عند وفاة زوجها

يعطي المرأة إجازة لاتقل عن 15 يوماً بأجر كامل.

ومن الحقوق الأخرى التي يلزم بها قانون العمل توفير صاحب العمل مقاعد للنساء في أماكن عملهن وذلك تأمينا لراحتهن. وهو أمر ملزم له بشكل تام أيا يكن نوع العمل وطبيعته.

أبرز ما حصل عام 2019

أحدثت السعودية تعديلات على نظام وثائق السفر والأحوال المدنية حيث أصبح بموجبها للمرأة استخراج جواز سفرها دون شرط موافقة ولي أمرها. كذلك سمحت لكل من الذكر والأنثى الذين تجاوز عمرهما 21 عاما بالسفر دون قيد.



ومن الجدير بالذكر بأن السعودية تعتزم إلى رفع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل من 22% إلى 30% وفق رؤية 2030 وتخطط لخلق أكثر من 450 ألف وظيفة جديدة للمرأة وفق برنامج التحول الوطني.