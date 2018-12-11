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وسط الاضطرابات الجيوسياسية... ماذا يحمل عام 2019 من مفاجآت للمستثمرين؟!

وسط الاضطرابات الجيوسياسية... ماذا يحمل عام 2019 من مفاجآت للمستثمرين؟!
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