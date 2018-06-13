تعرف على ماركات السيارات المستعملة المفضلة في الإمارات هذا العام

ماركات السيارات المستعملة المفضلة في الإمارات هذا العام

تعد السيارات رباعية الدفع متعددة الاستخدامات أشهر الموديلات في سوق السيارات المستعملة في الإمارات، حيث تشكل 45 في المائة من هذا القطاع، وفقاً لتقرير صادر عن منصة CarSwitch عبر الإنترنت في دبي.

وقال التقرير الذي قام بتحليل أكثر من 7000 طلب بيع خلال الشهرين الأخيرين من عام 2018، أن سيارات هاتشباك الرياضية والكوبيه الرياضية تستأثر كل منها بنحو 8 في المائة، في حين أن الغالبية المتبقية لسيارات السيدان.

أشهر شركات السيارات المستعملة للعام الثاني على التوالي هي تويوتا ونيسان، حيث تصدرت السوق بنسبة 11 في المائة لكل منهما. وتأتي فورد في المركز الثالث بحصة تبلغ 8 في المائة، متفوقة بنسبة ضئيلة على BMW. وتتبعها مرسيدس بنسبة تعادل 7 في المائة، بحسب أرابيان بيزنس.

ميتسوبيشي باجيرو هي السيارة الأكثر شعبية المتاحة للبيع في الوقت الحالي، مع حصة 3.6 في المئة. وتمتلك تويوتا خمس نقاط في المراكز العشرة الأولى من خلال طرازات Civic و Corolla و Camry و Prado و Yaris، في حين أن سيارات نيسان ألتيما وفورد إيدج وهوندا أكورد تتمتع بشعبية لا بأس بها.

وكشف التقرير كذلك أن المستهلكين العابرين في الإمارات غالبا ما يختارون بيع سياراتهم المستعملة في نهاية موسم الصيف الدراسي.

كما تبين الدراسة أن 54% من البائعين في البلاد يمتلكون سيارات من طراز 2013 أو أحدث. في الوقت الذي تفقد فيه السيارات في الإمارات حوالي 20 إلى 30 في المائة في عامها الأول و 15-20 في المائة في كل عام بعد ذلك، فإن الطرازات القديمة (قبل عام 2009) تظل ذات قيمة جيدة نسبيا بمتوسط 45،000 درهم. علاوة على ذلك، فإن 55 بالمائة من السيارات المستعملة تقدر قيمتها بين 30،000 إلى 110000، وفقاً للتقرير.

المصدر: سنيار



اقرأ أيضًا:

ما هي أسعار و فئات أودي A8 2018 في السعودية؟!

تعرف على أسعار و فئات فولكس واجن طوارق 2019 الجديدة كليًا في السعودية

لماذا لا يزال سكان الإمارات يترددون في شراء السيارات الكهربائية؟!