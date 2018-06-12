تعرف على أسعار و فئات فولكس واجن طوارق 2019 الجديدة كليًا في السعودية

فولكس واجن طوارق 2019

ضمن جولاتنا و زياراة وكلاء السيارات في السعودية, نقدم لكم أسعار و فئات الجيل الجديد كليًا من فولكس واجن طوارق لدى شركة ساماكو.

خارجيًا, حصلت طوارق الجديدة كلياً على تغيير شامل تستحقه من الداخل والخارج، تصميمها الجديد يعطيها هوية واضحة تبرز في المقدمة بالشبك الأفقي المدمج مع مصابيح LED المتطورة، وفتحات التهوية الأفقية في الأسفل تمتد بخطوط أفقية مع الجانبين حيث تحتفظ طوارق بحجمها الكبير، عكس التوجه السائد بتصغير الأحجام الخارجية لسيارات الـ SUV، وينعكس هذا على المساحة الداخلية للسيارة والتي أصبحت أكبر من سابقتها. من الخلف نرى مظهراً عاماًَ مشابهاً لشقيقتها أرتيون، مع مخرجين للعادم وجناح مدمج، لتضيف اللمسة الرياضية المرغوبة إلى طوارق 2019.

أما عن فئاتها المتوفرة في المملكة فتأتي بـ 4 فئات رئيسية وهي:

طوارق Trained Line بسعر 204,750 ريال طوارق Confort Line بسعر 253,725 ريال طوارق High Line بسعر 262,920 ريال طوارق High Line Plus بسعر 277,200 ريال

حيث تشمل هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة. أما عن موعد توفرها, فسيبدأ بيع السيارة في شهر 8 القادم و ستأتي بضمان 7 سنوات أو 105 ألف كم أيهما يأتي أولا. أما عن من يريد شرائها لاحقا, فستتوفر بضمان فولكس واجن العادي 3 سنوات مفتوح العداد.