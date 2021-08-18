ماستر كارد تعلن التخلص من شريط بطاقاتها الممغنط بعد أكثر من 60 عاماً

تعتزم شركة "ماستر كارد" التخلص من استخدام الشريط الممغنط الشهير، الذي ظل ملازما لبطاقاتها الائتمانية وبطاقات الخصم الخاصة بها، والتي ظهرت لأول مرة في ستينيات القرن الماضي، وفق وكالة "سبوتنيك".

وقالت في بيان لها إنها ستتخلص من الشريط الممغنط ابتداءً من العام 2024، مشيرة إلى أنها ستتجه نحو بدائل أكثر أمانا وملاءمة، مثل الرقائق الذكية والمدفوعات غير التلامسية.

وأشارت "ماستر كارد" إلى أنه اعتبارا من 2024، لن تكون هناك حاجة للشريط الممغنط على البطاقات الجديدة في مناطق مثل أوروبا، حيث يتم بالفعل استخدام البطاقات الذكية على نطاق واسع، بينما سيتم التخلص منه داخل أمريكا في العام 2027.

وأضافت أنه بدءا من العام 2029، لن يتم إصدار بطاقات خصم أو ائتمان من "ماستر كارد" بشريط مغناطيسي، على أن يختفي تماما بحلول العام 2033.

ولفتت شركة "ماستر كارد" إلى أن المدفوعات غير التلامسية، والتي يمكن إجراؤها إما عن طريق البطاقة أو باستخدام معظم الهواتف الذكية الحديثة، قد انتشرت بشكل كبير مع بدء انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وأوضحت أن حجم المعاملات اللا تلامسية زاد بمقدار مليار في الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وعلى الصعيد العالمي، كانت 45 بالمئة من معاملات الدفع الشخصي في الربع الثاني من العام دون تلامس.