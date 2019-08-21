ماكدونالدز تطلق مفهوماً جديداً للمطاعم في لندن

نظراً لأن التكنولوجيا أصبحت أكثر اندماجاً في حياتنا، يتعين على الشركات التكيف بسرعة مع متطلبات المستهلكين في السرعة والكفاءة، وسلسلة مطاعم ماكدونالدز ليست استثناءً في ذلك.

وبدأت سلسلة الوجبات السريعة بافتتاح أسطول من المطاعم الجديدة التي تهدف إلى إطعام العملاء بشكل أسرع، من خلال تقديم الوجبات السريعة الحصرية، فيما تم وصفه كأول تنسيق جديد لماكدونالدز منذ طرح العلامة التجارية في السبعينيات.

وداخل المطعم الجديد الذي تم افتتاحه في لندن، يتم وضع الطلبات على شاشات اللمس، ولا توجد طاولات أو كراسي أو ديكور، وتم تجريد القائمة أيضاً إلى العناصر الأساسية للسلسلة.

أول ما تواجهه عندما تدخل المطعم هو شاشات اللمس على الجدار، والتصميم الداخلي مميز، فقد تم طلاء الجدران بلون رمادي باهت، والأرضية بسيطة، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر.

وتتميز شاشات اللمس أنها بسيطة مع تعليمات وصور سهلة الاستخدام، وبمجرد الدفع عبر الآلة، يأخذ الزبون الإيصال وينتظر رقمه، ثم ينتقل إلى الجانب الآخر من المطعم، مع ظهور المطبخ بالكامل في الخلفية.

ومع عدم وجود مقاعد، يقف العملاء جميعهم وهم ينظرون إلى لوحة الطلب كما لو كانوا في محطة قطار، وتم تصميم التجربة بالكامل ليحصل الزبائن على طلباتهم في أسرع وقت ممكن.

وفي النهاية ستحصل على وجبة ماكدونالدز التقليدية التي اعتدت عليها في وقت قياسي، لكن عليك التفكير أين يمكن أن تجلس لتناولها.