ماهي ميزة الكتالوج في WhatsApp Business؟.. وكيف يمكن استغلالها للترويج لمنتجك؟

البوابة- يساعد تطبيق WhatsApp Business رجال الاعمال وأصحاب الشركات على تطوير أعمالهم، وعرض المنتجات والخدمات الخاصة التي يقدمونها.

وخدمة "واتس آب للاعمال" هي من الخدمات التي يقدمها تطبيق الرسائل الفورية الأشهر واتس آب، حيث انه يقدم الخدمات بشكل خاص لأصحاب الاعمال.

ماهي ميزة كتالوج Catalog في تطبيق WhatsApp Business وكيف يمكن اضافتها؟

يقدم تطبيق واتس آب للاعمال، ميزة مهمة وهي "كتالوج" "Catalog"، والتي تساعد على عرض الخدمات والمنتجات ومشاركتها مع العملاء عبر التطبيق، وتساعد هذه الميزة أيضًا في تزويد العملاء بتجربة تسوق مميزة.

كيف يمكن اضافة ميزة "كتالوج" في تطبيق واتس آب للأعمال في هاتفك الخليوي؟

في البداية قم بتثبيت تطبيق WhatsApp Business عبر هاتفك النقال.

اضغط على زر الإعدادات "Settings" في الجهة اليمنى السفلية.

اذهب إلى خيار "أدوات الأعمال" Business Tools، ثم انقر على كتالوج Catalog.

انقر على اضافة عنصر جديد Add new item

اذهب إلى خيار إضافة صور Add Images

اذهب إلى خيار لتقاط صورة Take Photo من أجل التقاط صور للمنتج الذي ترغب بالترويج له.

وبعد توفر الصور للمنتج اذهب إلى زر اختر صورة Choose Photo لتحميل الصورة من معرض الصور في هاتفك.

يمكن إضافة ما يقارب الـ 10 صور لكل منتج.

بعد اضافة الصور اذهب إلى اسم العنصر والسعر والوصف في الخانات المحددة لها.

اذهب إلى المزيد من الحقول more fields من أجل اضافة رابط ويب للمنتج الذي ترغب بالترويج له، ورمز العنصر Item code.

انقر بعد الانتهاء من العملية فوق زر (حفظ) Save

كيف تخفي أحد العناصر في خدمة كتالوج؟

قد ينتهي أحد العناصر أو المنتجات التي تروج لها، او لا ترغب بالترويج له، وتقرر حذفه، لذلك يمكنك اخفاء هذا العنصر بشكل مؤقت من الكتالوج من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتس آب للاعمال

اذهب إلى زر أدوات Tools.

انقر على خيار كتالوج Catalog.

بعد تحديد العنصر المراد اخفائه انقر فوق النقاط الـ 3 حتى تظهر لك الخيارات.

اذهب نحو خيار تعديل Edit

اضغط على خيار إخفاء هذا العنصر Hide this item.

ثم انهي العملية بالكبس على زر حفظ Save.

بهذه الخطوة تقوم باخفاء العنصر بشكل مؤقت ويمكنك استعادته في أي وقت.

كيف يمكن حذف العنصر من الكتالوج؟

قد يرغب صاحب المنتج بحذف العنصر بشكل نهائي من الكتالوج، لأسباب عدة ومختلفة.

افتح تطبيق واتس آب للاعمال.

اذهب إلى زر أدوات Tools

انقر فوق زر كتالوج Catalog

اذهب إلى العنصر الذي ترغب بحذفه ثم مرر إلى اليسار

انقر على زر حذف Delete

اضغط على رسالة التأكيد

كيفية مشاركة العناصر عبر ميزة الكتالوج؟

يمكن لصاحب المنتج والتاجر مشاركة العناصر التي يرغب الترويج لها مع عدد من الأشخاص من خلال تطبيق واتس آب للاعمال، من خلال الخطوات التالية:

افتح تطبيق واتس آب للاعمال

انتقل على زر أدوات Tools

اختر زر كتالوج Catalog

حدد العناصر التي ترغب مشاركتها

انقر على النقاط الـ 3

اختر كلمة تمرير او مشاركة Forwardأو Share.

في حال اخترت كلمة تمرير ستشارك العنصر مع أشخاص في قائمة المحادثات الخاصة بك.

اما في حال اخترت مشاركة فيمنك اختيار تطبيقات مختلفة لمشاركة العنصر.

كيف تنظم الكتالوج من خلال ميزة Collections؟

تساعد ميزة Collections في الكتالوج العملاء بالعثور على العناصر التي يرغبون بها بطريقة سلسلة ومرتبة، ومن اجل التمتع بهذه الميزة يجب أن يكون هناك عناصر مضافة إلى الكتالوج من اجل ترتيبها.