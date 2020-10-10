"مايكروسوفت" تتيح لموظفيها العمل بصورة دائمة من المنزل

قررت "مايكروسوفت" السماح لموظفيها بالعمل من المنزل بصورة دائمة، لكن مع اشتراط تخلي الأشخاص الذين يختارون ذلك عن المساحة المخصصة لهم في مقر الشركة الأميركية العملاقة، وفق معلومات صحافية أكدتها المجموعة.

وفيما لا يزال القسم الأكبر من موظفي "مايكروسوفت" يعملون في المنزل بسبب جائحة كوفيد-19، أصدرت المجموعة العملاقة في قطاع المعلوماتية توصيات داخلية بشأن "مكان العمل الهجين" للسماح بمرونة أكبر مع إعادة فتح مكاتبها في الولايات المتحدة، وفق ما ذكر موقع "ذي فيرج" الذي اطّلع على المذكرة.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت المجموعة التي شارك بيل غيتس في تأسيسها أنها "نشرت توصيات داخلية هذا الأسبوع تتضمن خطوطا عريضة لتقديم خيارات لموظفينا لكي يخططوا مسبقا للحظة التي سنتمكن فيها من العودة إلى العمل بأمان".

وقال ناطق باسم المجموعة "هدفنا هو تطوير طريقة عملنا على مر الزمن. نموذجنا الهجين يعطي مرونة ويتيح لبعض الموظفين الاستمرار في العمل من المنزل، فيما سيعود آخرون إلى مواقع العمل التابعة لمايكروسوفت".

وفي 30 يونيو، بلغ عدد موظفي "مايكروسوفت" 163 ألف شخص بينهم 96 ألفا في الولايات المتحدة.

وقالت مديرة شؤون الموارد البشرية لدى "مايكروسوفت" كاثلين هوغان غي تصريحات أوردتها المذكرة المرسلة إلى الموظفين، إن "جائحة كوفيد-19 وضعتنا جميعا أمام تحدي التفكير والعيش والعمل وفق آليات جديدة".

وأضافت "سنعطي مرونة بأكبر قدر ممكن لملاءمة أنماط العمل الفردية، مع إيجاد توازن مع حاجات الشركة والحرص على عيش ثقافتنا" في الشركة.

غير أن بعض الوظائف لن تكون متاحة للعمل الدائم من المنزل، بما يشمل تلك التي تستلزم الولوج إلى مختبرات البحوث بشأن البرمجيات ودخول مراكز البيانات أو تدريب الموظفين.

وأوضح ناطق باسم المجموعة "لا حل شاملا في هذا الموضوع نظرا إلى تنوع الأدوار ومتطلبات العمل والحاجات التجارية الموجودة لدينا في مايكروسوفت".