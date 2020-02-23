مايكروسوفت تعرض إصدار جديد من أوفيس يصل إلى نظام iOS ويدعم الوضع الليلي

في نوفمبر 2019، استعرضت Microsoft إصدارا جديدا من تطبيق Office الخاص بها لنظامي Android و iOS، حيث تم دمج Word و Excel و PowerPoint في تطبيق واحد.

تم إتاحة إصدار Android للتطبيق على Google Play يوم الاثنين، ولكنه متوفر الآن رسميا على نظام التشغيل iOS من Apple أيضا.

تشمل بعض مزايا هذا النهج الموحد، وفقا لشركة Microsoft، تجربة مستخدم مبسطة، وتخزين أقل على هاتف المستخدم مقارنةً بتثبيت ثلاثة تطبيقات منفصلة).

يتيح التطبيق الموحّد للمستخدمين إنشاء مستندات Word و Excel و PowerPoint وتحريرها دون فتح أي أدوات منفصلة، كما يمكن للمستخدمين مسح المستندات ورموز الاستجابة السريعة QR وقراءة ملفات PDF وتوقيعها، ومسح النصوص من الصور، بما في ذلك جداول البيانات، ومسح الصور باستخدام كاميرا الهاتف، وما إلى ذلك.

يدعم تطبيق iOS الوضع الليلي، وتخطط Microsoft أيضا لإضافة المزيد من الوظائف إلى التطبيق “في الأشهر القليلة المقبلة”، بما في ذلك Word Dictation، وتحويل مخطط تفصيلي بسيط إلى مستند PowerPoint كامل الميزات، والقدرة على رؤية بيانات Excel بتنسيق بسيط “بطاقة”.

تطبيق Office مجاني للاستخدام، ويمكنك استخدامه دون تسجيل الدخول، ولكن إذا قمت بتسجيل الدخول باستخدام حساب Microsoft أو قمت بتوصيله بخدمة تخزين تابعة لجهة خارجية، فستتمكن من تخزين مستنداتك في السحابة. وهو متوفر في البداية بـ 68 لغة على نظام Android، و 20 لغة على نظام التشغيل iOS.

سيحصل المستخدمون الذين لديهم اشتراك في Office 365 أو Microsoft 365 على عدد من الميزات المتميزة، والتي تقول Microsoft إنها ستكون “متوافقة” مع الميزات التي حصلوا عليها في تطبيقات Word و Excel و PowerPoint السابقة.