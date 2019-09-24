ما الجديد في معرض جيتكس شوبر هذا العام بدبي؟

تحتل الألعاب والواقع الافتراضي مركز الصدارة في أحدث إصدار من معرض جيتكس شوبر، وهو معرض سنوي للإلكترونيات الاستهلاكية ينطلق في دبي اليوم الثلاثاء.

وسيجمع الحدث تجار التجزئة ومصنعي الأدوات الذكية لعرض أحدث تقنياتهم، من المنتجات المنزلية الذكية إلى الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الألعاب.

ويأتي ذلك وسط انخفاض في المبيعات في العديد من القطاعات داخل الإلكترونيات الاستهلاكية مع نضوج السوق وتراجع الإنفاق في الإمارات.

ويقول المنظمون إن الهواتف الذكية ستستمر في السيطرة على أرضية المعرض، إلى جانب أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة تلفزيون بشاشة كبيرة. كما سيعرض تجار التجزئة الهواتف الذكية المزودة بتقنية 5G.

وقال بانكاج كومار، رئيس قسم البيع بالتجزئة في جامبو إلكترونيكس، إن هناك زيادة في الطلب على أجهزة التلفاز والهواتف الذكية الكبيرة، حيث أصبحت خدمات البيانات وتدفق البيانات أكثر شيوعًا. وقال إن المستهلكين يختارون أيضًا أجهزة كمبيوتر محمولة أصغر حجماً وأخف وزناً.

وقال مدير محفظة المعارض في مركز دبي التجاري العالمي: “هناك مجال رئيسي آخر للنمو هو اللعب، شهدت أجهزة كمبيوتر Gaming المحمولة نمواً وستكون ميزة في كبيرة لألعاب المتسوقين. وسنعرض أيضًا الألعاب الرئيسية عبر لوحات المفاتيح وأجهزة الكمبيوتر ومنصات الإنترنت”.

وستتضمن ألعاب المتسوقين دورات في مجال الكمبيوتر الشخصي ووحدات التحكم بالإضافة إلى صفقات على منتجات الألعاب.

ومن المتوقع أن تكون مجالات النمو الأخرى في جيتكس هذا العام هي الذكاء الاصطناعي (AI) والواقع الافتراضي.

وفي حين أن الذكاء الاصطناعي المتوفر لمستهلكي التجزئة لا يزال متطورًا، فإن القطاع سيظل يجذب الزوار الذين يحرصون على رؤية أحدث إمكانيات الذكاء الاصطناعي. وقال: “الواقع الافتراضي في قطاع الألعاب ينمو بشكل ملحوظ، وسنرى طوابير لأولئك الذين يريدون اختباره”.

وبالمثل، من المتوقع أن تكون التكنولوجيا القابلة للارتداء نقطة جذب رئيسية أخرى في جيتكس، خاصة وأن المستهلكين أصبحوا أكثر وعياً بالصحة.

وفقًا لبحوث أجرتها Euromonitor International، فإن أداء الأجهزة الإلكترونية القابلة للارتداء جيدًا في الإمارات، حيث تم بيع أكثر من مليون وحدة في عام 2018، حيث أطلقت العلامات التجارية الفاخرة والأزياء أيضًا أجهزة يمكن ارتداؤها لجذب أولئك الذين يهتمون بالجمال أكثر من التكنولوجيا.

و قال عصام أرشد، المحلل في شؤون المنزل والتكنولوجيا في يورومونيتور، إن عام 2018 شهد انخفاضاً بنسبة 9.7 في المائة في الإمارات في المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية الناضجة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والكاميرات الرقمية وأجهزة تلفزيون LCD.

وأضاف أن المستهلكين في البلاد ما زالوا يمتنعون عن الإنفاق حتى يكتسبوا المزيد من الثقة. وتميل المهرجانات الإقليمية والعروض الترويجية داخل المتجر إلى جذب انتباه المستهلكين وزيادة المبيعات، بحسب غلف نيوز.



ما تحتاج لمعرفته حول المعرض:

معرض جيتكس شوبر 2019 هو معرض للإلكترونيات الاستهلاكية يجمع بين تجار التجزئة والعلامات التجارية التقنية

المكان: قاعات الشيخ سعيد، مركز دبي التجاري العالمي

الموعد: من 24 إلى 28 سبتمبر، من 11 صباحًا إلى 11 مساءً

أسعار التذاكر: 20 درهماً للشخص الواحد لكل دخول، وهي متوفرة عبر الإنترنت أو عند الباب. ويمكن لمجموعات الطلاب البالغ عددها 50 وأكثر الحصول على تذاكر بقيمة 10 دراهم لكل طالب. والدخول مجاني للأطفال دون سن الخامسة.