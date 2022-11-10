ما الذي يحدد سعر عملة البيتكوين الرقمية؟

أحدثت عملة البيتكوين ثورة في الطريقة التي ينظر بها الناس إلى المال منذ إنشائها في أعقاب الأزمة المالية 2008/2009. ومع ذلك، نظرًا لأن عملة البيتكوين غير مدعومة بأي سلعة في العالم الحقيقي، فإن أحد أصعب التحديات التي يواجهها المتداولون الجدد في العملات الرقمية هو فهم ما الذي يحدد سعر عملة البيتكوين.

المصدر: شاترستوك

في الواقع، قد يكون مفهوم العملة الرقمية محيرًا. للوصول إلى هناك، دعونا أولاً نبدأ بتعريف النقود.

ما هو المال؟

النقود هي وسيلة تبادل مناسبة تخزن القيمة وتعمل كوحدة حساب. في الأيام الأولى للحضارة الإنسانية، كانت الأشكال الأولى للمال هي الصخور والخرز والملح والسكر والحجارة والنحاس والفضة والذهب. كانت جميعها موارد طبيعية يمكن أن نجدها في محيطنا المباشر.

سعر (قيمة) البيتكوين بالنسبة للتقييم



عند شراء أو بيع أي منتج مالي، من المهم فهم الاختلافات بين سعر (القيمة) وتقييم البيتكوين. سعر البيتكوين الحالي، أو ما يرغب شخص ما في دفعه مقابل شيء ما في الوقت الحالي، هو سعر البيتكوين (القيمة).

التحليل المعقد للاستثمار هو ما يعرف بالتقييم. يمكن تحديد تقييم البيتكوين النسبي من خلال مقارنته بالعملات الرقمية الأخرى. ومع ذلك، نظرًا لأن الأسهم والسندات أدوات مختلفة، فإن مقارنة قيمتها الجوهرية بعملة البيتكوين أمر صعب.

سعر البيتكوين الحالي في السوق هو قيمة البيتكوين؛ من الصعب تحديد قيمتها الجوهرية أو الفعلية.

ما الذي يحدد سعر عملة البيتكوين

العرض والطلب على البيتكوين

يتم تحديد سعر البيتكوين من خلال نفس العوامل التي تحدد قيمة الدولار الأمريكي: العرض والطلب. عندما يرتفع الطلب على البيتكوين، يرتفع سعر البيتكوين ، تمامًا كما هو الحال مع العملة الورقية. عندما ينخفض ​​الطلب على البيتكوين ، ينخفض ​​سعر البيتكوين كذلك.

من ناحية المعروض، تعد البيتكوين أحد الأصول الفريدة من نوعها من حيث أن جدول التوريد الجديد الخاص بها غير مرن تمامًا ؛ لا يتأثر بتقلبات الطلب. عندما يرتفع الطلب على معظم السلع ، بما في ذلك العملة الورقية والذهب ، يستجيب المنتجون عن طريق زيادة الإنتاج وإعادة الأسعار إلى التوازن. بسبب صعوبة التعديل، عندما يرتفع الطلب على البيتكوين، لا يرتفع معدل إنتاج البيتكوين الجديدة.

الثقة والندرة

تجعل خصائص البيتكوين الفريدة من نوعها قيمة في نظر أولئك الذين يمتلكونها. والجدير بالذكر أن الحكومة أو أي منظمة منفردة لا تحتكر توريدها المحدود القابل للتدقيق.

المصدر الرئيسي لقيمة البيتكوين هو العرض المحدود والطلب المتزايد. من المقرر أن يكون العرض محدودًا. لا يتم طباعة عملات البيتكوين، على عكس العملة التقليدية. بدلا من ذلك ، يتم تعدينها. للموافقة على المعاملات القائمة على الإجماع ، تستخدم البتكوين شبكة لامركزية من العقد المستقلة.

على عكس العملة الورقية، فإن المعروض من البيتكوين محدود. لن يكون هناك أكثر من 21 مليون بيتكوين متداولة. يتم إنشاء البيتكوين بمعدل ثابت يتناقص بمرور الوقت ، مما يتسبب في تجاوز الطلب للعرض. هذا يضيف إلى الضغط الصعودي للسعر.

تكلفة التعدين

على الرغم من أن عمليتها كثيفة الاستهلاك للطاقة هي الميزة الأكثر انتقادًا للبيتكوين. صمم ساتوشي دليل إثبات العمل (PoW) ليكون مكلفًا عن قصد ، حيث اعتبر الطاقة هي السلعة الأساسية الفائقة للكون.

إثبات العمل هو إثبات الحرق أو إثبات أنه تم استهلاك الطاقة لتحقيق التعدين والتحقق من صحة وتأمين الشبكة.

تلعب تكاليف الإنتاج، مثل السلع الأخرى ، دورًا مهمًا في تحديد سعر البيتكوين. وفقًا لبعض الدراسات ، يرتبط سعر البيتكوين في أسواق العملات الرقمية ارتباطًا وثيقًا بالتكلفة الهامشية للإنتاج.

تكلفة إنتاج البيتكوين تساوي تقريبًا مجموع التكاليف الثابتة المباشرة للبنية التحتية والكهرباء المطلوبة لتعدين العملة الرقمية، بالإضافة إلى التكلفة غير المباشرة المتعلقة بمستوى صعوبة خوارزميتها. ينطوي تعدين البيتكوين على شبكة من المعدنين يتنافسون على إيجاد رقم مشفر؛ يتلقى أول معدن يقوم بذلك مكافأة من عملات البيتكوين التي تم تعدينها حديثًا بالإضافة إلى أي رسوم معاملات متراكمة منذ العثور على الكتلة الأخيرة.