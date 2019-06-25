ما الطريقة التي يضاعف فيها ملاك العقارات أرباحهم من التأجير قصير الأجل في دبي؟

تتيح الإيجارات قصيرة الأجل في دبي للمالكين أكثر من ثلاثة أضعاف عوائد الإيجار السنوية مقارنة بخيارات التأجير طويلة الأجل.

ويعرض الرسم البياني الذي أنتجته GuestReady Dubai المناطق الأكثر ربحًا لأصحاب المنازل لتأجير استديو سكني على طول الخط الأحمر لمترو دبي – من City Walk إلى أبراج بحيرات الجميرا (JLT).

ويمكن العثور على أعلى عوائد سنوية قدرها 180،000 درهم في سيتي ووك لإيجار قصير الأجل. هذا بالمقارنة مع 110،000 درهم لفترة طويلة الأجل.

وفي مركز دبي المالي العالمي (138،000 درهم / 60،000 درهم) ؛ برج خليفة / دبي مول (135،000 درهم / 70،000 درهم) ؛ الخليج التجاري (128،000 درهم / 50،000 درهم) ؛ ذا غرينز (120.000 درهم / 50.000 درهم) ؛ ودبي مارينا (135،000 درهم / 60،000 درهم).

وأظهرت JLT الفرق الأكبر بين خياري التأجير (80،000 درهم)، فعلى المدى الطويل يمكن تحصيل 50،000 درهم مقابل 130،000 درهم لخيارات التأجير قصير الأجل، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.



وقالت ريم الخطيب، العضو المنتدب في GuestReady Dubai: “في المتوسط ​، يبلغ إجمالي شقق الاستوديو لدينا 11000 درهم شهريًا مقابل 5000 درهم شهريًا إذا تم تأجيرها لفترة طويلة.

هذا يأخذ في الاعتبار تكلفة الأثاث ورسوم إدارة الإيجارات قصيرة الأجل. ويوفر التأجير قصير الأجل مرونة أكبر في كيفية اختيار مالك العقار لاستخدام منزله. ”

وأوضحت الخطيب أن التأجير قصير الأجل يزداد شعبية بسبب أكثر من مجرد التمويل. ويمكن لأصحاب المنازل حجز العقار لاستخدامهم الخاص؛ ويمكنهم استضافة الأصدقاء والعائلة أو حتى البقاء في العقار بأنفسهم دون أن يخسروا أي دخل محتمل.

وقالت الخطيب “من المزايا الأخرى التي يتم التغاضي عنها في كثير من الأحيان، المخاطر المتنوعة التي تقدمها شركات التأجير قصيرة الأجل من خلال إدارة الممتلكات.

ويتم فحص جميع الضيوف بدقة مع التحقق من الهوية. وتتمتع منصات التأجير التي نعمل معها في GuestReady بتغطية تأمينية عن أي أضرار قد تحدث. Airbnb، على سبيل المثال ، لديها ضمان تأمين بقيمة 1 مليون دولار. ”