ما حقيقة الهاتف الذي الجديد من شركة تسلا Tesla؟ .. صورة متوقعة للتصميم

تنتشر بين فترة وأخرى الكثير من الأنباء والأخبار هو هاتف ذكي من شركة تسلا Tesla، أكبر شكرة مصنعة للسيارات الكهربائية، وأشارت التسريبات أن الهاتف الذكي من المفترض أن يحمل اسم Model Pi”.

هل تطلق شركة تسلا Tesla للسيارات الكهربائية هاتفها الذكي الخاص؟

بالرغم من أن شركة تسلا لم تعلن عن الأمر بشكل رسمي، ولم تخرج بأي تأكيدات بعد الحديث الكثير عن هاتفها الذكي إلى أن العديد من المواقع التقنية قامت بتخمين مواصفات الهاتف وشكله وجميع التفاصيل التي تتعلق به.

وبحسب التسريبات التي أطلقتها المواقع فإنه من المتوقع إطلاق هذا الهاتف في نهاية العام الحالي 2023 أو بداية العام المقبل 2024.

وراح العديد للتأكيد على وجود الهاتف بسبب تغريدات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي أثارت الشك حيث قال في إحدى التغريدات "هل ستشتري هاتف تسلا الذكي؟”، مضيفا “لن يتم جمع المعلومات الخاصة بك أبدا”.

كما نشر البعض صورة متوقعة لشكل الهاتف المنتظر القادم من شركة تسلا، وجاء شكل الهاتف المتوقع ضخم مع شعار تسلا مما حمس العديد من الأشخاص له لا سيما مع العديد من التقنيات التي تقدمها شركة تسلا في مجال السيارات الكهربائية.

وخمن البعض ان يأتي الهاتف بميزات غير مسبوقة من بينها الشحن بالطاقة الشمسية، الانترنت الفضائي، تعدين العملات الرقمية والعديد من الميزات المحتملة.

إلا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيدات حول الهاتف الجديد الذكي من تسلا.