  1. الرئيسية
  2. أعمال
  3. ما حقيقة الهاتف الذي الجديد من شركة تسلا Tesla؟ .. صورة متوقعة للتصميم

ما حقيقة الهاتف الذي الجديد من شركة تسلا Tesla؟ .. صورة متوقعة للتصميم

نورا العزوني

نورا العزوني

تاريخ النشر: 23 آب / أغسطس 2023 - 01:56
تسلا Tesla

تنتشر بين فترة وأخرى الكثير من الأنباء والأخبار هو هاتف ذكي من شركة تسلا Tesla،  أكبر شكرة مصنعة للسيارات الكهربائية، وأشارت التسريبات أن الهاتف الذكي من المفترض أن يحمل اسم Model Pi”.

اقرأ ايضاًارتفاع أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا أكثر من 40% في 13 يومًاارتفاع أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا أكثر من 40% في 13 يومًا

هل تطلق شركة تسلا Tesla للسيارات الكهربائية هاتفها الذكي الخاص؟

بالرغم من أن شركة تسلا لم تعلن عن الأمر بشكل رسمي، ولم تخرج بأي تأكيدات بعد الحديث الكثير عن هاتفها الذكي إلى أن العديد من المواقع التقنية قامت بتخمين مواصفات الهاتف وشكله وجميع التفاصيل التي تتعلق به.

وبحسب التسريبات التي أطلقتها المواقع فإنه من المتوقع إطلاق هذا الهاتف في نهاية العام الحالي 2023 أو بداية العام المقبل 2024.

وراح العديد للتأكيد على وجود الهاتف بسبب تغريدات الملياردير الأمريكي إيلون ماسك التي أثارت الشك حيث قال في إحدى التغريدات "هل ستشتري هاتف تسلا الذكي؟”، مضيفا “لن يتم جمع المعلومات الخاصة بك أبدا”.

كما نشر البعض صورة متوقعة لشكل الهاتف المنتظر القادم من شركة تسلا، وجاء شكل الهاتف المتوقع ضخم مع شعار تسلا مما حمس العديد من الأشخاص له لا سيما مع العديد من التقنيات التي تقدمها شركة تسلا في مجال السيارات الكهربائية.

وخمن البعض ان يأتي الهاتف بميزات غير مسبوقة من بينها الشحن بالطاقة الشمسية، الانترنت الفضائي، تعدين العملات الرقمية والعديد من الميزات المحتملة.

إلا انه حتى هذه اللحظة لا يوجد أي تأكيدات حول الهاتف الجديد الذكي من تسلا.

 

كلمات دالة:تسلا Tesla

اقرأ ايضاً

Loading content ...

مواضيع ممكن أن تعجبك

Loading content ...

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن