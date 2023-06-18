ارتفاع أسهم شركة السيارات الكهربائية تسلا أكثر من 40% في 13 يومًا

حققت شركة تسلا للسيارات الكهربائية خلال الـ 13 يومًا الماضيين أرباحًا قياسية، حيث تمكنت من إضافة أكثر من 200 مليار دولار إلى قيمة أسهم الشركة.

ارتفاع في أسهم تسلا.. أكثر من 40%

ارتفعت قيمة أسهم تسلا خلال الفترة الماضية أكثر من 40%، وعزز هذا الارتفاع قيمتها السوقية إلى ما يقارب الـ 814 مليار دولار أمريكي.

وبالتالي وصلت الزيادة في القيمة السوقية إلى ما يقارب الـ 240 مليار دولار، وهو أكثر من القيمة الإجمالية من شركة تويوتا اليابانية التي تعتبر ثاني أغلى شركة سيارات حول العالم.

الجدير بالذكر أن السباق والتنافس بين الشركات الكبرى بدأ مع اعتماد نظام شحن تسلا من قبل شركات صناعة السيارات الشهيرة فورد وجنرال موتورز.

وتسبب هذا الاعتماد بوضع 60% من سوق السيارات الكهربائية في أمريكا، على معيار الشحن الخاص بأمريكا الشاملية التي تستخدمه تسلا وذلك بالرغم من وجود العديد من انظمة الشحن المنافسة حول العالم.

وبحسب بيانات أصدرتها رفينيتيف، فإن سعر سهم شركة السيارات الكهربائية اعلى من توقعات وول ستريت، حيث سجل السهم نسبة أعلى بقيمة 28% من متوسط الهدف الذي اعلنه محللي وول ستريت وهو 200 دولار.

وقال محللوا ويدبوش للأوراق المالية في مذكرة أصدروها حول هذا الأمر، إن الذي يتغير لدى وول ستريت في الشهر الماضي هو الاعتراف بشركات الشحن التابعة لشركتي فورد وجنرال موتورز.

وبهذا الارتفاع تكون نسبة السعر إلى الأرباح تفوق الكثير من شركات صناعات السيارات الأخرى، وتبلغ نسبة السعر إلى الأرباح لشركة السيارات الكهربائية حوالي 62، أقل بنسبة قليلة جدًا من مستوى شركة أمازون التي تبلغ 63.7.