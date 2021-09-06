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ما لاتعرفه عن أموال الساعدي القذافي

إسراء عبيدات

إسراء عبيدات

منشور 06 أيلول / سبتمبر 2021 - 09:25
الساعدي القذافي: هو الابن الثالث للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ولد في 25 مايو 1973
الساعدي القذافي
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أفرجت السلطات الليبية اليوم (التاسع من أيلول/سبتمبر 2021)عن الساعدي القذافي نجل معمر القذافي الذي قتل في انتفاضة 2011، وبحسب المصادر تم نقل الساعدي القذافي  بطائرة خاصة متوجهاً إلى تركيا. 

أفرجت السلطات الليبية اليوم (التاسع من أيلول/سبتمبر 2021)عن الساعدي القذافي نجل معمر القذافي الذي قتل في انتفاضة 2011، وبحسب المصادر تم نقل الساعدي القذافي  بطائرة خاصة متوجهاً إلى تركيا. 

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نبذة عن الساعدي القذافي:
 


الساعدي القذافي: هو الابن الثالث للزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. ولد في 25 مايو 1973، ويبلغ من العمر 48 عاماً. كان يشغل منصب معاون أمر ركن الوحدات الأمنية، وكان يعرف عنه أيضًا بأنه لاعب كرة قدم نشيط في مركز المهاجم.

برز دور الساعدي القذافي في منصبه في ثورة 17 فبراير عام 2011 حيث كان لكتيبته دور في إخماد الثورة التي كانت في بداية الأمر سلمية. وبعد نشوب الحرب هرب الساعدي القذافي إلى النيجر ومن ثم تم تسليمه إلى السلطات الليبية في 6 آذار 2014. 


أموال الساعدي القذافي: 

بعد وفاة الزعيم الليبي معمر القذافي، ورث أولاده أمواله التي قدرت بـ200 مليار دولار و توزعت في العديد من الدول أهمها أمريكا وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا وألمانيا والنمسا، وكانت على شكل أصول وأسهم و ودائع وحسابات بنكية. ولكن لم يصرح أي من الورثة على الحصة التي حصل عليها كل منهم. أما بالنسبة للعقارات، فمن المصرح به حتى الآن هو امتلاك الساعدي لمنزل يقدر بملايين الدولارات في لندن. 

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من النشاطات غير الشرعية التي اشتهر بها الساعدي هي بيع النفط  بطرق غير الشرعية لسماسرة النفط مقابل الحصول على السلاح.  
 

كلمات دالة:الساعدي القذافيمعمر القذافياقتصاد ليبيا

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