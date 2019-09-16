ما مدى تأثر رحلات الطيران من بريطانيا إلى أوروبا بالبريكست؟

يشعر ثلث السكان في المملكة المتحدة بالقلق من احتمال تعطل الرحلات الجوية إلى أوروبا بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمسح جديد أجرته مجلة “ويتش” للسفر.

وقبل نحو 48 يوماً فقط على موعد مغادرة المملكة المتحدة للاتحاد الأوروبي، وجد الاستطلاع أن المسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 24 عاماً كانوا أكثر قلقاً بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وكان نصف الشباب في هذه الفئة العمرية قلقين بشأن حجز الرحلات بعد 31 أكتوبر في حالة إلغائها.

وفي الطرف الآخر من الطيف، كان هناك شخص واحد فقط من بين كل خمسة أشخاص يزيد عمرهم عن 65 عاماً قلقاً بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على خطط السفر.

كما وجد استطلاع “ويتش” أن السياح في لندن كانوا الأكثر قلقاً بشأن احتمال تعطل خطط سفرهم، بعد موعد الخروج المرتقب.

وفي حين أن الرحلات الجوية ستستمر بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، والحجوزات الحالية للرحلات بعد 1 نوفمبر (تشرين الثاني) لن تتأثر، إلا أن الترتيبات المستقبلية ليست واضحة.



وأكد إعلان صادر عن المجلس الأوروبي في شهر فبراير (شباط)، أن عدد رحلات شركات الطيران البريطانية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لن تبقى عند مستويات 2018.

وفي الوقت الحالي، تملك المملكة المتحدة أكثر أسواق الطيران تنافسية في أي دولة رئيسية في الاتحاد الأوروبي، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى قواعد “الأجواء المفتوحة” التي كانت بريطانيا رائدة فيها – إلى جانب أيرلندا وهولندا – في الثمانينيات.

وبينما تقول حكومة المملكة المتحدة إنها تريد استمرار سياسة “الأجواء المفتوحة”، يُعتقد أن فرنسا وألمانيا وإيطاليا – التي تعمل خطوطها الجوية بنسبة صغيرة مع بريطانيا – قد تضغط من أجل فرض قيود على هذه السياسة، أو تفرضها من جانب واحد بعد البريكست.

وستصبح قواعد جوازات السفر المعقدة التي تتطلب مزيداً من التدقيق للمسافرين بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي سارية المفعول اعتباراً من 31 أكتوبر (تشرين الأول)، مما قد يؤخر مغادرة الطائرات من مطارات المملكة المتحدة.

وسيحتاج المسافرون إلى التأكد من أن جواز سفرهم صالح لمدة ستة أشهر على الأقل، وأن يكون عمره أقل من 10 سنوات، وسوف يفقد ركاب المملكة المتحدة أيضاً حق الدخول التلقائي إلى دول الاتحاد الأوروبي، وسيحتاجون إلى تقديم دليل على كيفية دعمهم لأنفسهم خلال السفر، بحسب صحيفة الإندبندننت البريطانية.

