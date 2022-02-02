ما هو أداء أسواق تداول الأسهم مع مطلع عام 2022؟

الأسهم الأوروبية تغلق الأسبوع منخفضة حيث أدت التصريحات المتشددة التي صدرت مع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تدهور المعنويات العالمية بشكل كبير. لقد أنهى مؤشر Stoxx 600 لعموم دول أوروبا بشكل مؤقت على انخفاض بنحو قيمة الـ 1٪ ، مع انخفاض وهبوط أسهم التجزئة بنسبة وصلت إلى قيمة الـ 2.3٪ لقيادة الخسائر حيث هبطت جميع البورصات والقطاعات الرئيسية تقريبًا إلى المنطقة السلبية عقب تصريحات الاحتياطي الفيدرالي.

بالحديث عن حركة أسعار الأسهم الفردية، فقد تراجعت شركة EDF الفرنسية المملوكة للدولة الفرنسية بأكثر من 14٪ وذلك بعد أمر مباشر من الحكومة الفرنسية ببيع المزيد من طاقة الشركة النووية الرخيصة إلى منافسين أصغر وذلك بهدف الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء. من ناحية أخري، فقد ارتفعت عقارات الريف البريطاني بنسبة 8٪ حيث اشترى المستثمرون الانخفاض بعد عمليات بيع بنسبة وصلت إلى قيمة الـ 21٪ للسهم.

أشار العديد من صانعي السياسة الفيدراليين على مدار الأسبوع إلى أنهم قد يكونون مستعدين لبدء رفع أسعار الفائدة الأمريكية في مارس من هذا العام 2022، حيث يبلغ التضخم الآن 7 ٪. ارتفع المعدل بأسرع وتيرة في 12 شهرًا في ما يقرب من 40 عامًا في ديسمبر. أدت التوقعات بمعدلات أعلى - التي تجعل التدفقات النقدية المستقبلية تبدو أقل جاذبية - إلى بداية متقطعة حتى عام 2022 للأسواق العالمية.

بالحديث عن أخبار الشركات الأوروبية، فقد أعلنت مجموعة البرمجيات الألمانية SAP في بداية عام 2022 عن قفزة بنسبة وصلت إلى قيمة الـ 28٪ في إيرادات الربع الرابع لأعمال الحوسبة السحابية.

وبالحديث عن صعيد البيانات، فقد نما بشكل واضح اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة وصلت إلى قيمة الـ 0.9٪ في نوفمبر من العام الماضي 2021 ، حسبما قال مكتب الإحصاءات بالمملكة المتحدة، كما نما الاقتصاد الألماني بنسبة 2.7٪ في عام 2021 بعد انخفاض بنسبة 4.6٪ وذلك في عام 2020 ، حسبما أظهرت البيانات التي صدرت في بدايات هذا العام 2022، حيث أثر النقص الكبير في صناعة أشباه الموصلات على قطاع السيارات بشكل كبير وتسبب المزيد من إجراءات احتواء وباء الكورونا في إبطاء تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

أداء الأسهم الأمريكية

من ناحية أخري فقد ارتفعت الأسهم الأمريكية بشكل طفيف خلال الأسبوع الماضي على مختلف منصات التداول مثل ايزي ماركتس بعد أن أظهر تقرير التضخم الرئيسي مكاسب تاريخية. فقد أضاف مؤشر S&P 500 ما يقرب من نسبة الـ 0.28٪ إلى منطقة الــ 4726.35 ، وأيضا فقد ارتفع مؤشر ناسداك المركب بقيمة وصلت إلى نسبة الـ 0.23٪ إلى منطقة الـ 15188.39. وقد أنهى مؤشر داو جونز الصناعي ، الذي تأرجح بين مكاسب وخسائر متواضعة خلال الجلسة ، على ارتفاع 38.3 نقطة ، بنسبة الـ 0.11٪ ، عند منظقة 36290.32.

وتأتي هذه التحركات بعد أن أظهرت قراءة شهر ديسمبر من العام الماضي 2021 لمؤشر أسعار المستهلك ، وهو عبارة عن مقياس للأسعار عبر مجموعة واسعة وكبيرة جدا من السلع ، مكاسب بنسبة وصلت إلى قيمة الـ 7٪ على أساس سنوي. هذه هي أكبر قفزة لهذا المؤشر منذ عام 1982 ، والجدير بالذكر أنها كانت متماشية مع توقعات الخبراء والاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع الخاص بـ داو جونز. كانت الزيادة الشهرية أعلى قليلاً مما كان متوقعاً.

أداء الأسهم الآسيوية

علي الجانب الأخر فقد ارتفعت الأسواق الصينية خلال الأسبوع الأول من عام 2022، متتبعة المكاسب في أسواق آسيا والمحيط الهادئ الأخرى. فقد قاد مؤشر Hang Seng في هونغ كونغ المكاسب في المنطقة ، حيث قفز بنسبة 2.79٪ ليغلق عند 24402.17. كما ارتفع مؤشر Hang Seng للتكنولوجيا بنحو 5٪ ، مع صعود Tencent بنسبة الـ 4.52٪ ، وقفزت شركة Alibaba بنسبة وصلت إلى حاجز الـ 5.89٪.

من ناحية أخري فقد قفز مؤشر Nikkei 225 الياباني بنسبة 1.92٪ ليغلق عند 28765.66 ، بينما ارتفع مؤشر Topix بنسبة 1.64٪ إلى 2019.36. ارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا ، وارتفع سهم SoftBank بنسبة 6.03٪. وأيضا ارتفع مؤشر Kospi في كوريا الجنوبية بنسبة 1.54٪ إلى 2972.48 ، وقفز مؤشر Kosdaq بنسبة 2.21٪ إلى 991.33.