ما هو أغلى مول في الإمارات لركن السيارات؟

إن فرض رسوم وقوف السيارات بقيمة 30 درهماً في الساعة بعد أول 30 دقيقة في فيرست أفنيو مول يضعه بحزم بين أغلى مراكز التسوق في البلاد.

لكن المركز المجتمعي في موتور سيتي ليس مركز التسوق الوحيد في الإمارة الذي يقدم رسوم باهظة لوقوف السيارات، فمواقف السيارات المجانية شائعة خارج دبي، حيث تتقاضى العديد من مراكز التسوق رسومًا فقط في حالة ترك سيارة طوال الليل.

لكن هذه قصة مختلفة في المدينة نفسها، حيث تفرض معظم مراكز التسوق رسومًا رمزية بمجرد انتهاء الفترة المخصصة لوقوف السيارات مجانًا.

ويعد دبي مول استثناءًا من القاعدة – حيث يوفر مركز التسوق الضخم مواقف مجانية للسيارات طوال اليوم لأي شخص يرغب في زيارة أحد متاجره البالغ عددها أكثر من 14500 متجر. ويوفر مول الإمارات مواقف مجانية للسيارات – إلى حد ما.

ويمكن للزائرين ركن سياراتهم مجانًا لمدة تصل إلى أربع ساعات قبل فرض رسوم بقيمة 20 درهمًا في الساعة.

ومثل العديد من مراكز التسوق الأخرى في البلاد، فهو يوفر مواقف مجانية للسيارات بالكامل في عطلات نهاية الأسبوع وفي أيام العطلات الرسمية، بحسب صحيفة ذا ناشيونال.



وتصدر دبي مارينا مول عناوين الصحف الشهر الماضي عندما اشتكى سائقو السيارات الساخطون من قرار إلغاء مواقف السيارات المجانية طوال اليوم. يوفر المركز التجاري الآن مواقف مجانية للسيارات لمدة ثلاث ساعات قبل قبل تطبيق رسوم تبلغ 20 درهمًا.

ويتبع مركز ديرة سيتي سنتر بنية تسعير مماثلة، فضلاً عن تقديم الساعات الثلاث الأولى من مواقف السيارات مجانًا. ويتقاضى تايم سكوير سنتر دبي ، في القوز، معدل أدنى قدره 10 دراهم في الساعة، بعد ثلاث ساعات مجانية.

وفي العاصمة أبوظبي يتم تقديم أفضل صفقة لسائقي السيارات، حيث قال كل من مسؤولي ياس مول ومارينا مول إن مواقف العملاء مجانية طوال اليوم، والوضع نفسه في راك مول في رأس الخيمة.

