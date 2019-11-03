ما هو الوقت المفضل لحجز غرفة فندقية؟

يعد السفر مكلفاً بشكل عام، إلا أن السكن هو أحد أكبر التكاليف المرتبطة بالرحلة.

وتشير الدراسات إلى أن أفضل وقت لشراء تذكرة الطائرة للحصول على خيارات أقل سعراً هو قبل 70 يوماً، ولكن هل ينطبق الأمر نفسه على غرف الفنادق؟ وللإجابة على هذا السؤال، تحدثت صحيفة هافينغتون بوست إلى بعض خبراء السفر.

قد يبدو من البديهي أن الحصول على سعر جيد غالباً يرتبط بالانتظار حتى اللحظة الأخيرة لحجز غرفة في فندق. وقال ميل دوهمين، مدير العلامات التجارية البارز في شركة أوربيز “يفضل مشغلو الفنادق أن تكون الغرفة مشغولة بسعر منخفض على أن تكون فارغة، لذلك يمكن أن ينخفض السعر، كلما اقترب تارخي إقامتك، اعتماداً على مخزون الغرف المتبقي”.

وبهذا المعنى، تختلف غرف الفنادق اختلافاً كبيراً عن تذاكر الطيران، ويقول ديفون ناغل، رئيس الاتصالات في بريسلين: “الأمر يتعلق بالعرض والطلب الأساسي. هناك عدد كبير من الفنادق بالمقارنة مع الطائرات، ومع امتلاء الرحلات الجوية، ترتفع أسعار المقاعد.

الأمر نفسه لا ينطبق بالضرورة على الفنادق – فهي تتنافس على الأسعار كل يوم، وتخفض أسعارها بانتظام في أية لحظة، لمحاولة تأمين الحجوزات في اللحظة الأخيرة”.

ونظر محللون من موقع برايس لاين في حجوزات الفنادق، عبر جميع تصنيفات النجوم المحجوزة على الموقع من يناير 2018 إلى سبتمبر 2019 في كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس وإلينوي وماساتشوستس. ووجدوا أن الحجوزات في اللحظة الأخيرة كانت بانتظام أقل تكلفة بكثير من تلك التي تجري بشكل مقدم.

وكانت الوقت الأفضل لإجراء الحجز في الحقيقة قبل يوم واحد من تسجيل الوصول في جميع الولايات الخمس. على سبيل المثال، كان متوسط ​​سعر فنادق ماساتشوستس المحجوزة قبل 90 يوماً هو 244 دولار في الليلة، لكن المعدل انخفض إلى 205 دولار قبل 40 يوماً و 141 دولار قبل يوم واحد.

وبالطبع ليست هذه الاستراتيجية هي الأفضل دوماً، فعلى الرغم من أنها توفر سعراً أقل في معظم الحالات، إلا أن الانتظار حتى اللحظة الأخيرة، لا يضمن لك العثور على حجز في جميع الأوقات، خاصة إذا كنت تحجز لحضور مؤتمر أو حدث ما، فعادة ما تتم الحجوزات بشكل مسبق لهذه المناسبات، بحسب صحيفة هافينغتون بوست الأمريكية.