ما هو سعر آيفون 11 في الإمارات مقارنة بدول العالم؟

أطلقت شركة Apple ثلاثة أنواع جديدة من الأجهزة – iPhone 11 و iPhone Pro و Pro Max.

وعند مقارنة أسعار أجهزة Apple التي تم إطلاقها حديثًا، يمكن ملاحظة أن الاجهزة الجديدة من Apple أرخص في الإمارات من الهند والصين والمملكة المتحدة وفرنسا – ولكن شراءها أكثر تكلفة من الولايات المتحدة واليابان.

وعند مقارنة الأسعار على موقع Apple الخاص بكل دولة، فقد تبين أن iPhone Pro و iPhone 11 أغلى بنسبة 23 في المائة و 14 في المائة في الهند مقارنةً بالإمارات.

ولكن إذا تم شراء iPhone Pro و iPhone 11 من المملكة المتحدة، فسيتعين على سكان الإمارات دفع 14 في المائة أكثر مقابل iPhone Pro و 13 في المائة مقابل iPhone 11.

وتقول أنوراغ شاتورفيدي، الشريكة الإدارية في تشارترد هاوس للاستشارات الضريبية، إن ارتفاع معدل الضريبة في الهند والمملكة المتحدة هو بالتأكيد أحد العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في هذه البلدان.

ومثل كل الشركات الكبرى ذات النطاق العالمي، لدى Apple سياساتها الخاصة بالتسعير والتي تختلف أيضًا من سوق إلى آخر، والعامل الآخر الذي يؤثر على أسعار iPhone هو تقلبات العملة.

لكن شراء iPhone Pro أرخص بنسبة 13 في المائة في الولايات المتحدة و 13.5 في المائة في اليابان عنه في الإمارات، بحسب خليج تايمز.

