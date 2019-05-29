ما هو سعر هواتف آيفون في الإمارات مقارنة بدول العالم؟

إذا كنت تبحث عن أفضل سعر لجهاز iPhone في الخليج، فالإمارات هي أفضل مكان لشرائه لأن سعر جهاز iPhone XS هو الأقل في المنطقة، وفقًا لتقرير حديث.

ووجد تقرير جديد أن سعر جهاز iPhone XS في الإمارات هو واحد من أرخص الأسعار في العالم – والأرخص في المنطقة. وتحتل الإمارات المرتبة 35 في قائمة 40 دولة – بعد المملكة العربية السعودية وكندا، وفقًا لتقرير صادر عن دويتشه بنك.

وتبلغ تكلفة جهاز iPhone XS في الإمارات – هذا العام – 1،323 دولارًا (حوالي 4،860 درهمًا)، بحسب خليج تايمز.

الهند هي رابع أعلى مستوى في العالم بسعر 1635 دولارًا، حيث أن تكلفة iPhone XS في الهند أقل مقارنة بالبرازيل وتركيا والأرجنتين.

و”قال تقرير” رسم خريطة أسعار العالم لعام 2019 “من دويتشه بنك “لا تفقد أو تلحق الضرر بجهاز iPhone الخاص بك في عطلة في البرازيل أو تركيا أو الأرجنتين أو الهند أو اليونان، لأن أجهزة iPhone أعلى تكلفة بنسبة 25-65 في المائة مما هي عليه في الولايات المتحدة”.

وكشف التقرير أن أجهزة iPhone أرخص في بنغلاديش عنها في الهند.

وبصرف النظر عن iPhones، يقدم الاستطلاع سردًا للاختلافات في أسعار أشياء أخرى مثل استئجار الفنادق وسعر الغاز وقص الشعر وغير ذلك.