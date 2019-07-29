ما هي أسباب انخفاض أسعار الفنادق في دبي منذ عام 2003؟

مع اقتراب عطلة عيد عيد الأضحى المبارك في الإمارات، يخطط السكان لقضاء أسبوع مميز مع العائلة والأصدقاء، وربما يكون السفر مكلفاً بعض الشيء، لذلك يفضل الكثيرون قضاء هذه العطلة في أحد الفنادق داخل البلاد.

وربما يكون الوقت مناسباً الآن لحجز فندق في دبي، حيث يشير أحدث تقرير إلى أن الأسعار في أدنى مستوياتها منذ عام 2003.

وتم إصدار تقرير من شركة STR، وهي شركة تتعقب العرض والطلب على صناعة الفنادق، ويفيد بأن هناك عددًا من الغرف الفندقية المتاحة أكثر من الطلب عليها في دبي، مما يعني حجوزات أرخص. وبالتأكيد ليس هناك وقت أفضل لتخطيط حجزك أكثر من الوقت الحالي، بحسب موقع ahlanlive.

وهذا بالتأكيد سئ لصناعة الفنادق، وإذا كنا نتحدث عن الإحصائيات، فقد انخفض متوسط ​​الأموال التي تم جنيها من كل غرفة في الفندق بنسبة 13.1 في المائة، ومرة أخرى هو أدنى مستوى للأسعار منذ عام 2003.

ولكن، على الجانب المشرق، كانت هناك زيادة بنسبة 30.5 في المائة في حجوزات الفنادق في يونيو، مما ساعد على تحسين مستويات الأداء الشهرية للفنادق.