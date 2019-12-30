ما هي أسوأ سيارات عام 2019؟

تكثر التصنيفات التي تتبارى في تشخيص أفضل السيارات المنتجة لعام 2019، لكن تقريرا صادرا عن شبكة "بلومبيرغ" الأميركية سلّط الضوء على أسوأ سيارات العام الجاري التي أطلقتها الشركات العملاقة، انطلاقا من عدة خصائص لم تكن موفقة على خط الإنتاج والتسويق.



البداية من Nissan GT-R Nismo البالغ سعرها 210 آلاف و740 دولارا والتي تتمتع بنسب عالية تجعلها جديرة بالثناء باعتبارها خلفاً لأكثر السيارات الرياضية شهرة في اليابان، أي "نيسان سكايلاين جي تي- آر". صحيح أنها مفضلة لألعاب الفيديو في جميع أنحاء العالم، لكن تجربتها تُشعر السائق ببناء ضعيف مُصمّم بشكل سيئ، مع جناح خلفي كبير الحجم يُفضل تركه على حلبة فورميلا واحد، ومصابيح خلفية تبدو كما لو أن عمرها 10 سنوات.



واللافت أن سعر GT-R Nismo يصل إلى مستوى أسعار Bentley Continental GT، لكنه ليس قريبا منها بالنسبة لمستوى الراحة ومتعة القيادة.

وثمة فائزة أُخرى بلقب أسوأ سيارة لعام 2019 هي Jaguar XE SV Project البالغ سعرها 187 ألفا و500 دولار، والتي تُجسّد، بحسب "بلومبيرغ"، أفضل وسيلة لإنفاق هائل على سيارة كي تبدو رخيصة.







ثم تأتي سيارة Fiat 500L التي وسّعت شركتها المغريات من خلالها لتشمل عروضا بأربعة أبواب بشعار دعائي يقول إنها "مجهزة لأي شيء، ولا سيما الاستمتاع". لكن لجعل هذه السيارة عملية للحياة اليومية، يكلف النموذج أكثر بكثير من سعر الطراز الأساسي البالغ 22 ألفا و160 دولارا.



فقد تكلف الطراز الذي عُرض في الربيع الماضي 5 آلاف دولار إضافية بعد التحسينات اللازمة المدخلة عليها بقصد جعلها متوافقة مع شعار "جاهزة للإمتاع" الذي تعد به العلامة التجارية.







أما "كاديلاك" فبعدما أعلنت خططها في يناير/ كانون الثاني الماضي لتصنيع سيارة رباعية الدفع كهربائية، ظهرت العلامة التجارية لأول مرة في سيارتَي "سيدان" جديدتين، ونسختين جديدتين من سيارات "سيدان" الحالية، وسيارة كروس أوفر متوسطة الحجم جديدة.



لكن لم يكن شيئا من ذلك مثيرا بدرجة عالية، إذ ما لبثت أن استدعت 900 ألف سيارة بسبب مشكلات في البطارية والفرامل، وواجهت دعوى قضائية لفشلها في تحذير الناس حول عيوب في المصابيح.



لكن هذا لا يعني أن "كاديلاك" لا يحق لها أن تنعم بسنة هادئة لالتقاط أنفاسها وإجراء بعض التخفيضات المؤلمة وتجديد خصائص منتجاتها. فقد أثبتت مديرة "جنرال موتورز"، ماري بارا، أنها راضية عن توقعاتها الطويلة الأمد، لكن ما يتعين عليها الآن هو أن تؤيد بناء مسار من النمو المستدام.







في العام المقبل، تتوقع "كاديلاك" أن يتم تحديث سيارة Escalade جديدة وتقديم مزيد من المعلومات حول الرباعية الكهربائية. كما وعدت بمجموعة من الطُرز الجديدة، لدرجة أن رئيس العلامة التجارية، ستيف كارلايل، قال إن معظم سيارات "كاديلاك" ستكون كهربائية بحلول عام 2030.



غير أن الحديث الآن هو عن عام 2019، حيث الانتظار سيّد الموقف لأكبر علامة تجارية تراثية في أميركا كي توفر لعملائها شيئا رائعا يحضّهم على قيادة سياراتها.