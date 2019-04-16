ما هي أعلى الصفقات العقارية في دبي هذا العام؟

تم بيع منزل مساحته 9000 قدم مربعة على جزيرة النخلة مقابل 51 مليون درهم – وهي أغلى صفقة في الربع الأول من العام، مع تخصيص مكان آخر لشركة نخيل أخرى بقيمة 50 مليون درهم.

وتوفر هذه الصفقات مؤشرات واضحة على أن الطلب قد يرتفع – حتى لو كان بشكل طفيف – على المنازل الفخمة المتميزة في دبي بعد أداء هادئ نسبيًا في عام 2018. وفي الواقع، بلغت قيمة المبيعات في 15 موقعًا للتملك الحر الراقي في المدينة 10.6 مليار درهم في أول ثلاثة أشهر من السنة – وهذا يمثل ارتفاعاً بنحو 44 في المائة مما كان عليه في الربع الأول من العام الماضي، وفقا لشركة الاستشارات العقارية Luxhabitat.

وقال أندرو كلاتور، مدير المبيعات في لوكسبيتات، إنه من بين أفضل 10 عمليات شراء في الربع الأول من عام 1919: “تم شراء 50 في المائة منها من المطور والباقي من السوق الثانوية، واستنادًا إلى البيانات، لم نشهد تحولًا كبيرًا في الوقت الذي تستغرقه العقارات المدرجة للبيع عن العام الماضي”.

وأضاف: “نحن الآن في مرحلة قد يفكر فيها بعض البائعين في إجراء خصومات كبيرة لتسريع عمليات البيع. بالطبع هذا لا ينطبق على جميع البائعين لأنه يتعلق بظروفهم الشخصية وتوقيتهم “.

وبعد صفقات النخلة، حدثت المواقع الثلاثة التالية في برج Il Primo في وسط المدينة، وبأسعار تتراوح بين 43.55 مليون درهم و 42.87 مليون درهم.

وفي المركز السادس، جاء منزل بولغري على خليج جميرا، حيث حصل البائع على 41.1 مليون درهم، بحسب غلف نيوز.

ولكن هناك عقارات أكثر تكلفة تم إدراجها في انتظار موافقة المشتري. وتبلغ تكلفة الفيلا المطلة على البحر المكونة من خمس غرف نوم في جزيرة النخلة 96.91 مليون درهم. أما بالنسبة للمشتري الذي يريد شيئًا أقل بقليل، فهناك فيلا مكونة من 6 غرف نوم بسعر 93.3 ومرة ​​أخرى على النخلة.

ووفقًا لبيانات لوكسبيتات، تم تداول أكثر من 1737 فيلا و 6194 شقة في الربع الأول من عام 2019 في سوق دبي السكني خلال الأشهر الثلاثة الأولى. وبلغت المعاملات في السوق الثانوية 20.4 مليار درهم، مقارنة بـ 18.5 مليار درهم في الربع الأخير من عام 2008 بزيادة قدرها 10 في المائة”.

وكان وسط المدينة هو أفضل اختيار للمشترين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، حيث بلغت مبيعات الشقق 2.38 مليار درهم، وفقًا لـ Luxhabitat. وشغلت مدينة محمد بن راشد آل مكتوم صفقات بقيمة 2.15 مليار درهم، ويمكن أن تشهد نشاطًا إضافيًا خلال بقية العام حيث يتم تسليم المزيد من المنازل الراقية مثل تلك الموجودة في المقاطعة 1 وهارتلاند.

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