تعرف على أفضل السيارات الكهربائية من حيث المدى
تيسلا موديل S بمدى 540 كيلومتر
تتنافس السيارات الكهربائية في نواحي عديدة، الأداء، الراحة، وسهولة الشحن والاستعمال، لكن أهم مجال للمنافسة هو مدى السيارة الذي يمكنها من دخول السوق كسيارة اعتمادية.
فيما يلي قائمة لأهم السيارات الكهربائية وأفضلها من حيث المدى، بالطبع توجد سيارات اختبارية أفضل، لكن هذه القائمة هي المتاحة للبيع حالياً.
تيسلا موديل S بمدى 540 كيلومتر
تيسلا موديل 3 بمدى 498 كيلومتر
تيسلا موديل X 100D بمدى 475 كيلومتر
هيونداي كونا الكهربائية بمدى 415 كيلومتر
أودي e-tron بمدى 400 كيلومتر
شيفرولية بولت بمدى 383 كيلومتر
جاكوار I-Pace بمدى 377 كيلومتر
نيسان ليف بمدى 364 كيلومتر
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