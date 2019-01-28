تعرف على أفضل السيارات الكهربائية من حيث المدى

تيسلا موديل S بمدى 540 كيلومتر

تتنافس السيارات الكهربائية في نواحي عديدة، الأداء، الراحة، وسهولة الشحن والاستعمال، لكن أهم مجال للمنافسة هو مدى السيارة الذي يمكنها من دخول السوق كسيارة اعتمادية.

فيما يلي قائمة لأهم السيارات الكهربائية وأفضلها من حيث المدى، بالطبع توجد سيارات اختبارية أفضل، لكن هذه القائمة هي المتاحة للبيع حالياً.

تيسلا موديل S بمدى 540 كيلومتر

تيسلا موديل 3 بمدى 498 كيلومتر

تيسلا موديل X 100D بمدى 475 كيلومتر

هيونداي كونا الكهربائية بمدى 415 كيلومتر

أودي e-tron بمدى 400 كيلومتر

شيفرولية بولت بمدى 383 كيلومتر

جاكوار I-Pace بمدى 377 كيلومتر

نيسان ليف بمدى 364 كيلومتر

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