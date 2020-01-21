ما هي أفضل العملات الرقمية بالعالم في 2020؟

نما سوق العملات الرقمية بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، لدرجة أن البعض حققوا ثروات لا تصدق من خلال الاستثمار في هذه العملات.

وفيما يلي أهم العملات الرقمية المسيطرة على السوق في الوقت الحالي، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

البيتكوين (156.52 مليار دولار)

أصبحت عملة البيتكوين أول عملة تشفير بعد إطلاقها في عام 2009، وظلت منذ ذلك الحين في طليعة السوق، وقامت بيتكوين بشكل أساسي بإزالة “الوسيط” الذي سيطر على العملة واستبدلتها بتكنولوجيا البلوكتشين.

الإيثيريوم (17.50 مليار دولار)

انضمت الإيثيريوم إلى سوق العلمات الرقمية في عام 2015، وتقدم للمستخدمين عقود ذكية، بحيث يمكن للمستخدم تعيين شروط محددة لبدء المعاملة، ولدى الإيثيريوم مجموعة واسعة من الاستخدامات التي تجذب المستخدمين الذين يتطلعون إلى القيام بأكثر من المعاملات المالية.

الريبل إكس آر بي (9.80 مليار دولار)

عملة مشفرة لم يكن القصد منها في الواقع أن تكون بديلاً نقدياً، وتستخدمها في الغالب المؤسسات بدلاً من الأفراد. ولا يستغرق إرسال عملات ريبل من محفظة إلى أخرى سوى بضع ثوان، ومع ذلك فهي عملية أكثر مركزية مقارنةً بالمنافسين.

بيتكوين كاش (5.76 مليار دولار)

عملة مشتقة من البيتكوين ظهرت في عام 2017 تتمتع برسوم نقل أرخص وأوقات تحويل أسرع، مما يجعلها شعبية بين المستثمرين.

بيتكوين إس في (5.51 مليار دولار)

واحدة من أحدث اللاعبين في سوق العملات المشفرة، والفرق بينها وبين العملة السابقة هو حدود حجم الكتلة، حيث زادت حجم الكتلة إلى 128 ميغابايت أي أربعة أضعاف ما تقدمه بيتكوين كاش.

تيثر (4.11 مليار دولار)

تختلف عن بيتكوين من حيث كونها عملة مستقرة، وهذا يعني أنها مدعومة باحتياطي ومصممة لتوفير استقرار سعر بقيمة دولار واحد، وتم إطلاقها في عام 2014 لتسهيل استخدام العملات الورقية (الدولار الكندي، الروبية الهندية، اليورو) رقميا.

ليتكوين (3.57 مليار دولار)

في عام 2011 تم تقسيم بيتكوين إلى قسمين: بيتكوين وليتكوين. العوامل الرئيسية التي تميز ليتيكوين عن بيتكوين هي سرعة المعاملات ومكافأة الكتلة ووقت معاملات ليتكوين هو حوالي أربع مرات أسرع من بيتكوين.

أي أو إس (3.42 مليار دولار)

تم إطلاقها في عام 2017، وعلى الرغم من أن العملات المشفرة الأخرى مصممة لمعاملات نظير إلى نظير، فقد تم تصميم عملات أي أو إس لاستخدامها في نظام بيئي خاص على غرار منصة إيثيريوم وإجراء ملايين المعاملات في الثانية.

باينانس كوين (2.62 مليار دولار)

خدمة تبادل عملة عالمية مشفرة لأكثر من 100 عملة مشفرة، وهذا يعني أنها مصممة لربط المشترين مع البائعين للتداول، وتوفر للمستخدمين الودائع والسحوبات المجانية.

مونيرو (1.12 مليار دولار)

لا تختلف خوارزميتها كثيراً عن أجهزة الكمبيوتر العادية، مما يسمح لها بالوصول إلى قاعدة مستخدمين أكبر، وأكثر ما يميزها هي قدراتها الأمنية والخصوصية التي تجعل المعاملات سرية ولا يمكن تعقبها.