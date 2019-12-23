ما هي أفضل المطاعم الفاخرة في العالم لعام 2019؟

تعتبر المطاعم من أهم الأماكن التي يقصدها السياح في جميع أنحاء العالم، إذ أنها تمثل عوامل جذب سياحي مميزة، وخاصة إن كانت تتميز بوجباتها الشهية وأسعارها التي تناسب الجميع.

وعلى الرغم من أن الأسعار الرخيصة تجذب السياح بشكل كبير، إلا أن ذوي الثروات قد لا يأبهون للأسعار، ويقصدون مطاعم فاخرة تكون أسعار الوجبات فيها باهظة الثمن.

فيما يلي قائمة بأفضل المطاعم الفاخرة في العالم في 2019، بحسب تصنيف أوردته صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية:

１- مطعم سوارزوالد ستوب، بادن فورتمبيرغ، ألمانيا



يوفر وجبات عشاء تبدأ من 87 دولاراً أمريكياً، وتتركز وجباته على المأكولات البحرية والخضار، إضافة إلى مجموعة متنوعة من العصائر والمشروبات.

2- مطعم جان جورج، نيويورك



يقدم وجبات تبدأ من 148 دولاراً، وتشمل طيفاً واسعاً من الأطعمة البحرية والخضار، والمشروبات المغذية.

3- مطعم لاربيج، باريس



تبدأ أسعار الوجبات من 398 دولاراً أمريكياً، وتضم الأطباق، اللحوم والأسماك وسرطان البحر الأزرق.

4- مطعم بوغول، المكسيك



يقدم قائمة متنوعة من الأطباق والمأكولات المكسيكية التقليدية.

5- مطعم ستيريريك، فيينا، النمسا



تبدا أسعار المطعم من 155 دولاراً أمريكياً، وتشمل أطباقه المميزة، الحمام والخرشوف، إضافة إلى أطباق نباتية متنوعة.

6- مطعم دانيال، نيويورك



تبدأ الأسعار من 158 دولاراً أمريكياً، وتشمل الأطباق المميزة المشاوي والفطائر المتنوعة.

7- مطعم بيرر غناير، باريس



تبدأ أسعار المطعم من 170 دولاراً، وتشمل أطباق اللحوم البقرية والمأكولات البحرية.

8- مطعم “دي أو إم”، ساو باولو، البرازيل



لم يتم الكشف عن الأسعار، ويضم قائمة متنوعة من الأطباق المستوحاة من منطقة أمازون.

9- مطعم روبوتشون أو دوم، الصين



تبدأ الأسعار من 126 دولاراً، وتشمل الأطباق البيض المسلوق والمقرمش والكافيار وسمك السلمون المدخن والإوز والكعك مع الزنجبيل.

10- مطعم شي سيلر دي كان روكا، جيرونا، إسبانيا



تبدأ الأسعار من 261 دولاراً أمريكياً، ويقدم مقبلات مميزة وحلويات شهية، إضافة إلى طيف واسع من الأطباق المتنوعة.



