ما هي أفضل الوجهات الأوروبية السياحية الدافئة التي ينصح بزيارتها في فبراير؟

تُعد العطلات الشتوية طريقة رائعة للتخلص من مشاعر الكآبة التي قد نشعر بها في فصل الشتاء، إضافة إلى إمكانية الحصول على كميات كافية من أشعة الشمس، والاستمتاع بالدفء بعيداً عن الأجواء الباردة.

وقد أوردت صحيفة ديلي ستار أونلاين البريطانية، قائمة بالوجهات السياحية الدافئة في فصل الشتاء على النحو التالي:

1- شيانغ ماي، تايلاند

شيانغ ماي هي مدينة جبلية في شمال تايلاند. تأسست في عام 1296، وكانت عاصمة لانا، المملكة المستقلة حتى عام 1558. منطقة المدينة القديمة لا تزال تحتفظ ببقايا الجدران والخنادق التاريخية كمركز ثقافي وديني، وهي موطن لمئات المعابد البوذية.

وتتميز مدينة شيانغ ماي التايلندية، بأجوائها الدافئة حيث قد تصل درجات الحرارة فيها في شهر فبراير إلى 33 درجة مئوية.

2- كيب تاون، جنوب إفريقيا

كيب تاون هي مدينة ساحلية تقع على الساحل الجنوبي الغربي لجنوب إفريقيا في شبه جزيرة على سفح جبل تيبل. تتسلق عربات التلفريك الدوارة ببطء إلى قمة الجبل المسطحة، حيث تتوفر مناظر شاملة للمدينة والميناء المزدحم والقوارب المتوجهة إلى جزيرة روبن. وتشتهر باحتوائها على السجن الذي كان يحتجز فيه الرئيس السابق نيلسون مانديلا، والذي أصبح الآن متحفًا حياً.

تتميز كيب تاون بمناخها الدافئ، إذ تبلغ درجات الحرارة فيها 29 درجة مئوية في شهري يناير وفبراير.

3- باربادوس

بربادوس هي جزيرة تقع في شرق الكاريبي ودولة كومنولث بريطانية مستقلة. عاصمتها بريدجتاون، وهي ميناء للسفن السياحية، وتقع في جميع أنحاء الجزيرة شواطئ وحدائق نباتية ومزارع تعود إلى القرن السابع عشر. تشمل التقاليد المحلية شاي بعد الظهر والكريكيت.

يبلغ متوسط درجات الحرارة في هذه الجزيرة 29 درجة مئوية في شهر فبراير.

4- سيدني أستراليا

تشتهر سيدني، عاصمة نيو ساوث ويلز وواحدة من أكبر المدن الأسترالية، بدار سيدني للأوبرا، مع تصميم مميز يشبه الشراع. يعد كل من ميناء دارلينغ الضخم وميناء سيركولار كوي محوراً للحياة المائية، حيث يقع جسر هاربور المقوس والحديقة الملكية النباتية في الجوار.

يبلغ متوسط درجات الحرارة في سيدني في شهر فبراير 26 درجة مئوية.

5- أوهاو، هاواي، الولايات المتحدة

أواهو هي جزيرة أمريكية في وسط المحيط الهادئ، وهي تتبع لجزيرة هاواي ومقرها عاصمة الولاية هونولولو. تشمل أبرز معالم المدينة الحي الصيني التاريخي، وشاطئ وايكيكي الغني بالمطاعم والحياة الليلية المميزة. تبلغ درجات الحرارة فيها في شهر فبراير 25 درجة مئوية.