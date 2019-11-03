ما هي أفضل مدينة أوروبية لقضاء عطلة قصيرة؟

صنّف مسح أجري في بريطانيا مدينة كراكوف البولندية الأفضل في أوروبا لعطلة قصيرة للعام الثالث على التوالي.

وطلب موقع ويتش السياحي من آلاف المصطافين تقييم الرحلات الأخيرة إلى المدن الأوروبية عبر مجموعة من الفئات، بما في ذلك جودة مناطق الجذب الثقافية، والسكن، والتسوق، والطعام، والقيمة مقابل المال.

واحتلت كراكوف المرتبة الأولى في القائمة برصيد 93 في المائة وهي المدينة الوحيدة في الاستطلاع الذي 4704 من مشتركي الموقع، التي حصلت على خمس نجوم في فئة القيمة مقابل المال.

وتقدم المدينة البولندية قيمة كبيرة حتى بالنسبة للمسافرين الأكثر حساسية للأسعار، مع إمكانية الحصول على وجبة طعم جيدة بأقل من 7 جنيهات إسترلينية (10 دولار)، ومتوسط ​​سعر الفندق أقل من النصف في أمستردام أو باريس.

وحصلت “كراكوف أيضاً على تصنيف خمس نجوم فيما يتعلق بالطعام، مما جعلها في مقدمة الوجهات المشهورة في الطهي متقدمة على فيرونا ولشبونة ومدريد”.

واحتلت مدينة إشبيلية الإسبانية المرتبة الثانية مع 90%، وتشتهر المدينة برقصة الفلامنكو ومجموعة كبيرة من المعالم الرئيسية، وحصلت على تصنيف خمس نجوم لمناطق الجذب السياحي والطعام والشراب ونوعية الإقامة.

وظهرت إسبانيا مرة أخرى مع احتلال مدينة فالنسيا المرتبة الثالثة برصيد 89%، وعلى الرغم من عدم حصولها على خمس نجوم في أي فئة، إلا أنها حصلت على 4 نجوم في جميع الفئات.

وفي باقي المراكز المتقدمة في التصنيف، جاءت برلين رابعة برصيد 88%، تلتها أمستردام (86%)، وبودابست (86%)، وروما (81%)، وباريس (80%)، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.