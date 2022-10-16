ما هو أفضل موقع توصيات العملات الرقمية؟

أصبح مجال تداول العملات الرقمية من المجالات الهامة في الوقت الراهن، التي يلجأ لها الكثيرين سواء من أهل الخبرة في أسواق المال أو الذين لا يمتلكون أي خبرة في ذلك المجال، في كلتا الحالتين يجب الحصول على المعلومات من أجل التوجه بشكل صحيح، للتعرف على العملات الرقمية سواء المتواجدة في الأسواق مُنذ فترة أو حتى الجديدة منها، وأيضًا من أجل تحليل السوق واختيار المشروع الأنسب لك الذي يدر لك الربح الذي ترغب به، سنتعرف على أفضل موقع توصيات العملات الرقمية من خلال موضوعنا.

أفضل موقع توصيات العملات الرقمية

بدأ مجال تداول العملات الرقمية في العقد الأخير، والذي جذب العديد من أجل المشاركة به والتوجه له كعمل أساسي لهم، لكن مع افتقار الخبرة، يتم اللجوء إلى مواقع توصيات العملات الرقمية، تلك المواقع يعمل بها فئة كبيرة من الخبراء في مجال تداول العملات، ينصحونك من خلالها بالعملات الرقمية التي يمكنك المشاركة بها من أجل الحصول على العائد المادي الذي تريده.

بالإضافة إلى التعرف على ماهية السعر الذي تبدأ به في ذلك المجال، كيفية تحليل البيانات الخاصة بالعملة في السوق، وتوقعك للوقت الذي سيرتفع به العملة، ومعرفة الوقت الذي تنهار فيه، الفكرة الأساسية من متابعه أفضل مواقع توصيات العملات الرقمية هو الربح ولكن ليست بنسبة 100% فقط ولكن بنسب أعلى بكثير، وذلك على سبيل المثال إذا قمت بشراء عملة بسعر 5 دولار وتعرضت للهبوط حتي وصلت إلى 1 دولار ومن ثم أرتفع سعر العملة حتى وصل إلى 12 دولار، قد يحدث ما يلي:

قد تبيع العملة عند تعرضك للانهيار الأول، ذلك يؤدي إلى خسارة فادحة لك.

يمكنك الاستمرار حتى علو سعر العملة الرقمية مرة أخرى في السوق في ذلك الوقت انت كسبت ولكن بنسبة لا تزيد كثيرًا عن 100%.

لكن في حالة دخولك على أفضل موقع توصيات العملات الرقمية، وقمت بمتابعة الخبراء يمكنك من البداية شراء العملة الرقمية وهي بسعر ال 1دولار وبيعها وهي بسعر ال 12 دولار، تخيل معي نسبة الربح التي ستحصل عليها.

لذلك كل ما عليك سوى متابعة أفضل موقع توصيات العملات الرقمية والتي سنعرضهم من خلال الفقرات التالية:

1- موقع PRICES.ORG

يعد موقع Prices.org من أهم المواقع المسئولة عن تقديم المعلومات عن العملات الرقمية المشفرة المتواجدة في سوق المال، ذلك الموقع موثوق ويمكنك الاعتماد عليها، وتوفر الشركة المسئولة عن ذلك الموقع كافة المعلومات التي قد تحتاجها عن العملات المتاحة في السوق من حيث الزيادة والانخفاض التي تتعرض لها العملات لحظة بالحظة، علاوة على انه يتم متابعة كافة الأخبار والتحديثات على يد فريق العمل بشكل يدوى تلافيًا للأخطاء، وذلك الموقع من المواقع العالمية التي يلجأ لها المبتدأ والخبير في ذلك المجال على حد سواء.

2- موقع Cryptocompare

موقع Cryptocompare من أوائل المواقع في مجال التوصيات ولذلك يعتبر أفضل موقع توصيات العملات الرقمية، فقد إنه تم إنشاءه في عام 2014 على يد تشارلز هايتر وفلاد سيليكو، يضم بداخلة خبراء المال والبورصة وأيضًا خبراء في مجال العملات الرقمية المتواجدين في البرتغال وألمانيا ورومانيا والمجر والمملكة المتحدة، لأجل توفير بيانات ومعلومات عن العملات الرقمية المشفرة بشكل دقيق جدًا وبصياغة واضحة، يتم العرض على ذلك الموقع ما يقرب من 5000 زوج تداول وقد يزيد وحوالي ألف من العملات الرقمية المشفرة، يتم عبر ذلك الموقع تحليل البيانات الخاصة بالعملات على مستوى العالم.

يعرض ذلك الموقع العملات الرقمية المتوفرة من ناحية ما يلي:

سعر العملة الحالي في السوق.

عرض بيانات سعر العملة المشفرة في البورصة.

ارتفاع وانخفاض سعر العملة في السوق.

يسمح ذلك الموقع بالمناقشات عليه وعرض الأسئلة التي ترغب في الحصول على إجابات عليها بخصوص العملات الرقمية المشفرة، وسيجاب عليك من خلال أحد الخبراء.

3- موقع CoinMarketCap

واحد من أفضل موقع توصيات العملات الرقمية موقع Coinmarketcap، فإن كنت تبحث عن معلومات تخص العملات الرقمية فغالبًا ما يكون موقع Coinmarketcap المرشح الأول في محركات البحث، ذلك لأنه يُعرض من خلاله جميع البيانات التي تخص العملات المشفرة من أدوات وموارد والرسوم البيانية زيادة على ذلك معلومات عن العرض والطلب في أسواق العملات الرقمية، وجميع المعلومات علي الموقع تحدث بشكل مستمر.

محتويات الموقع

يعرض في الصفحة الأولى من الموقع كل العملات الرقمية المتواجدة في سوق المال ورموزها، حيث تعتمد تلك العملات على التكنولوجيا الخاصة بال Block Chain.

ستجد ان الموقع يعرض في الصفحة الأولى 100 عملة رقمية، في حين انه إذا قمت بالضغط على الصفحة التالية وهكذا يمكن رؤية 9397 عملة رقمية على ذلك الموقع الإلكتروني.

ستجد أن الموقع يقسم بيانات العملة الرقمية المتوفرة عليه إلى:

الخانة الأولي تحتوي على اسم ورمز العملة المشفرة. الخانة الثانية يعرض سعر العملة وقيمتها في السوق في الوقت الراهن، وهو عبارة عن متوسط أسعار البورصات الرئيسية التي توزن على حسب الحجم. الثالثة يعرض من خلالها التغيرات في العملة كل ساعة. بينما الرابعة يتواجد بها التغيرات التي تطرأ على العملة خلال اليوم الواحد. الخامسة يعرض من خلالها التغيرات التي تجد على العملة المشفرة خلال الأسبوع الماضي. السادسة وهي ال Market Cap، يعبر عن القيمة الكلية للعملة في السوق، والذي يتحصل عليه عبر ضرب عدد العملة المتواجد في السوق في سعر العملة التي وصلت إليه الآن. الخانة السابعة تعبر عن الVolume، والذي يعبر عن الكمية الكلية للعملات الرقمية المتداولة في البورصة خلال أخر يوم، ويجب العلم أنه اذا حدث انخفاض في حجم تداول للعملة كلما زاد التغيير في السعر. يلي ذلك خانة تسمى ال Circulating Supply، هو يعبر على عدد العملات المشفرة الصادرة حتي الوقت الحالي، وأيضًا التي تم تداولها في الأسواق المالية. الرسم البياني يأتي في الخانة الأخيرة، يعرض من خلاله الحركة السعرية للعملة خلال الأسبوع الأخير، ملاحظة انه في حين الضغط على الرسم البياني ستنتقل إلى صفحة أخرى تحتوى على مخطط للأسعار.

4- موقع BitinfoCharts

ينصح خبراء العملات الرقمية باستخدام موقع Bitinfocharts، فهو واحد من أفضل موقع توصيات العملات الرقمية حيث يتوفر به الكثير من الأدوات التي تخص تداول العملات الرقمية، حيث يتواجد على الموقع كافة الأدوات التي تحتاجها من أجل الحصول على معلومات والتي منها:

الأسعار التي وصلت لها العملات الرقمية المشفرة المتداولة في السوق.

آلة حاسبة.

Explorer.

Rich List.

جميع العملات التي تتميز بأنها رقم واحد في تداول العملات الرقمية ذلك مثل: ( Bitcoin- XRP- Litecoin- Ethereum.... إلخ).

يعتبر الموقع من المواقع الموثوقة التي يتم الاعتماد عليها من قبل فئات مختلفة في هذا المجال، ويتم تجديد البيانات المتوفرة عليها بشكل مستمر، لأجل توفير معلومات محدثة.

5- موقع Investing

موقع Investing هو بوابة مالية عربية تم إنشاءها في عام 2007 ميلاديًا، يوفر واجهه عرض للموقع بأكثر من 30 لغة، يقدم الموقع لمستخدميه الأخبار الأخيرة الحصرية عن تداول العملات المشفرة، حيث إنه بمجرد الضغط على علامة تبويب (الأسواق) سيوفر لك معلومات عامة عن العملات المطروحة في السوف، من تلك المعلومات الموجودة على الموقع ما يلي:

الرسوم البيانية والتحليلات للعملات الرقمية، حيث يتوفر رسوم بيانية متحركة وأنواع عديدة من المخططات.

التقويم الاقتصادي بشكل عام ومدى تأثيره على مجال تداول العملات الرقمية في الوقت الحالي.

أدوات الاستثمار والتي تتضمن (أسعار الفائدة الفيدرالية - محول للعملات - معرفة وحساب سعر العملة الحالي - التعرف على تاريخ تلك العملة ومعلومات عامة عنها - المؤشرات الفنية التي تخص العملات الرقمية).

الأدوات الفنية من مخططات وتحليل لتداول العملات الرقمية.

6- موقع المتداول

يعد موقع المتداول من أفضل موقع توصيات العملات الرقمية العربية، فهو يعمل على توفير البيانات التي تخص تداول العملات الرقمية والتوصيات بشكل شبة يومي ورسمي عبر فريق عمل متخصص في مجال العملات الرقمية.

قنوات توصيات العملات الرقمية

لا يتوقف توصيات الخبراء بالعملات الرقمية فقط على المواقع، لكن هناك مجموعة من المنافذ الأخرى التي تنافس أفضل موقع توصيات العملات الرقمية والتي يمكنك من خلال المعلومات المتحصل عليها منها الاستثمار في العملات الرقمية، من تلك القنوات ما يلي:

1- قناة Crypto Signals

قناة تدار من خلال الولايات المتحدة، وتعتبر قناة Crypto Signals من أحسن القنوات التي يمكنك الحصول على البيانات من خلالها، ذلك لان تلك القناة تميزت بإعطاء توقعات لعملائها للعملات المشفرة وعبر تلك التوقعات حصد العملاء أرباح كبيرة، تقوم القناة بإرسال كافة البيانات بشكل حديث لعملائها من أجل أن يكون مطلعين على التغيرات التي تطرأ على السوق.

كما أنهم يوضحون لك نسب المخاطر المتوقعة إذا اردت أن تستثمر في عملة معينة، يتواجد على الموقع إصدارين واحد مجاني متاح للجميع لكن عليها عدد محدود من الإشارات المتحصل عليها خلال الأسبوع الواحد، والأخر VIP وفي تلك النسخة المميزة يتوفر عليها عدد كبير من الإشارات.

2- قناة Unfolded

قناة Unfolded تتواجد على التيليجرام، هي من أفضل القنوات التي تدار فيها حلقات نقاش تخص تداول العملات الرقمية المشفرة، يتوفر عليها الأخبار الحصرية للعملات، وتلك القناة تعد الخيار الأنسب لك إذا كنت تريد متابعة كل ما هو جديد في عالم التداول.

3- قناة Learn2Trade

تعرض قناة Learn2Trade الإشارات الخاصة بالعملات الرقمية، ففريق العمل المؤسس والتابع للقناة لدية خبرة في مجال تداول العملات المشفرة تتعدي الخمسة عشر عامًا، كذلك تلك القناة لها إصدارين وهما:

الإصدار المجاني : يتوفر على ذلك الإصدار 3 إشارات بشكل أسبوعي، ومعدلات النجاح تصل إلى 76%.

: يتوفر على ذلك الإصدار 3 إشارات بشكل أسبوعي، ومعدلات النجاح تصل إلى 76%. الإصدار الVIP : يمنح مستخدميه 10 إشارات مربحة وبشكل يومي، من أجل تداول عملات كالبيتكوين على سبيل المثال، يمكنك الانضمام إلى ذلك الإصدار من خلال دفع 47 دولار كل شهر.

: يمنح مستخدميه 10 إشارات مربحة وبشكل يومي، من أجل تداول عملات كالبيتكوين على سبيل المثال، يمكنك الانضمام إلى ذلك الإصدار من خلال دفع 47 دولار كل شهر. باقة عضوية مدى الحياة: يمكن الاشتراك بها بدفع 330 دولار مرة واحدة فقط.

ملاحظة: بخلاف الحصول على الإشارات من الباقات السابق ذكرها، توفر كذلك التعرف على نسب المخاطر والأرباح وكيفية وقف الخسائر وغيرها من الأمور المهم تعلمها.

4- قناة Mike crypto signals

تتواجد قناة Mike crypto signals على التيليجرام، تمتلك القناة عدد كبير من المشاركين والذي تخطى ال5 مليون، تقريبًا تقدم تلك القناة التوصيات التي تريد الحصول عليها كل ساعة، تحدث المعلومات على تلك القناة كل 3:6 ساعات، مع العلم أن تلك القناة توفر لك الحصول على التوصيات التي تخص تداول العملات الرقمية الكبرى مثل الBitcoin,Ethereum.

5- قناة House BINANCE

قناة House BINANCE تتوفر على تيلجرام وتنافس أفضل موقع توصيات العملات الرقمية، وهي تعتبر من أشهر قنوات التوصيات المجانية في ذلك المجال، فهي قناة حديثة التأسيس حيث أنشأت في عام 2008 ميلاديًا، يعمل بها فريق عمل كبير متخصص في مجال تداول العملات المشفرة.

6- قناه مجتمع BINANCE

يمكنك اللجوء إلى مجتمع BINANCE في حالة الرغبة في الحصول على التوصيات وكافة المعلومات التي تخص العملات الرقمية، ويمكنك أيضًا من خلال ربط محفظتك المتصلة بالإنترنت بها للاستثمار من خلالها، هي قناة مجانية تتجدد عليها المعلومات بشكل يومي لمسايرة الأحداث، تعمل على تحليل البيانات الخاصة بالعملات في الأسواق لتوجيهك للعملة التي من خلالها تجني الربح الذي تريده.

7- قناة Fat Pig Signals

تلك القناة تعد واحدة من أحسن القنوات التي يمكنها منافسة أفضل موقع توصيات العملات الرقمية في المملكة المتحدة، حيث توفر قناة Fat Pig Signals إشارات أمنة لتداول العملات المشفرة، التي تتاح على القناة من خلال فريق عمل خبير في مجال التداول، تشكل الإشارات على ثلاثة من المنصات وهم (Binance - ByBit - Bitmex)، كذلك تحصل على تحليل فني للعملات المشفرة من خلال تلك القناة والتعرف على الأسعار التي وصلت لها العملات.

8- قناة Lucky Block

قناة Lucky Block من القنوات المميزة على تيليجرام، فبجانب توفيرها للتوصيات ودقة الإشارات والمعلومات المتوفرة عليها أنشأت عملة رقمية خاصة بها والتي أطلق عليها LBLOCK، طرحت تلك العملة بالأسواق بالفعل وشهدت لحظات من الارتفاع والانخفاض كباقي العملات المشفرة الأخرى.

في النهاية عزيزي القاري لا تدخل في مجال تداول العملات الرقمية بدون الحصول على نصائح من الخبراء من خلال أفضل موقع توصيات العملات الرقمية، لأنه بخلاف ذلك ستعرض نفسك الي خسائر فادحة أنت في غنى عنها، لذلك تمهل وتعلم ثم شارك.