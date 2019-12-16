ما هي أهم اتجاهات تويتر في عام 2019 ؟

كشف موقع التواصل الاجتماعي تويتر النقاب عن أهم اتجاهات المستخدمين لهذا العام كاملة، مع قائمة تضم أكثر مشاركات إعادة التغريد لعام 2019 والرموز التعبيرية الأكثر استخداما.

ومن الأكثر شعبية من السياسيين إلى البرامج التلفزيونية الأكثر شعبية، كشفت منصة التواصل الاجتماعي عن أكثر ما تم تداوله من قبل مستخدميها خلال العام الماضي.

وتصدرت تغريدة البيضة قائمة أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها، حيث تمت إعادة تغريدها 957.600 مرة، وحصلت على 582.300 إعجاب.

تلتها تغريدة لمجموعة كي بوب بي تي إس، تظهر عضو الفرقة الصبي يونغكوك وهو يرقص في غرفة فندق، تلتها تغريدة طريقة لأشخاص يهربون من بطة أطفال. وفي القائمة أيضاً، ظهرت تغريدة لقطة تقفز فوق سلالم غرفة الأطفال.

وحصل “لعبة العروش” على لقب البرنامج التلفزيوني الأكثر تغريداً على تويتر هذا العام، تلاه البرنامج المعروض على نيتفليكس “سترينج ثينغز”، والسلسلة الشهيرة “ذا سيمبسونز”.

وحقق الفيلم الأمريكي : أفنجرز- إند غيم أرباحاً قياسية وصلت إلى 2.8 مليار دولار، وانعكس نجاحه على تويتر، مما جعله الفيلم الأكثر رواجاً على المنصة، تلاه فيلم “توي ستوري 4” وفيلم “جوكر”.

وتصدر الساسة الأمريكيون قائمة السياسيين الأكثر شهرة على تويتر في 2019، حيث احتل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتبة الأولى، وهو معروف باستخدامه المثير للجدل للمنصة، وغالباً ما يستهدف خصومه أو يعلق على المشاهير أو الأخبار اليومية.

وجاء الرئيس الأمريكي السابق أوباما ثانياً في القائمة، تلاه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ومن بين العشرة الأوائل أيضاً الديموقراطية الأمريكية ألكسندريا أوتشاسيو كورتيز، والرئيس البرازيلي جير بولسونارو والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كما كانت الرموز التعبيرية حاضرة أيضاً، وكان الوجه الضاحك ودموع الفرح الأكثر استخداماً خلال العام على تويتر، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

البرامج الأكثر شعبية على تويتر في 2019:

لعبة العروش

أشياء غريبة

عائلة سمبسون

لا كاسا دي بابيل

غريز أناتومي

جزيرة الحب

سمك السلو

رجل محب للحياة العائلية

الأموات الأحياء

ناركوس

الأفلام الأكثر شعبية على تويتر في 2019:

المنتقمون: لعبة النهاية

قصة لعبة 4

جوكر

الرجل العنكبوت: بعيدا عن المنزل

الأسد الملك (2019)

ويذرنغ ويذ يو

الكابتن مارفل

شابتر 2

حرب النجوم: صعود سكاي ووكر

فروزن 2

السياسيون الأكثر شهرة على تويتر في 2019:

دونالد ترمب

باراك اوباما

ناريندرا مودي

أوتشاسيو كورتيز

جاير بولسونارو

بيرني ساندرز

هيلاري كلينتون

جو بايدن

إيمانويل ماكرون

فلاديمير بوتين

الرموز التعبيرية الأكثر استخداماً على تويتر في 2019:



