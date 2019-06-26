ما هي الأسباب التي تجعل سيارة “فورد إيدج ST 2019” آمنة؟

ليس هناك شك في أن Ford Edge ST 2019 هي إحدى أفضل السيارات على الطرقات، فهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم، وآمنة.

وإليك ثلاث طرق تضمن بها Ford Edge ST 2019 أن تبقيك آمنا أنت وعائلتك أثناء التنقل بها:

يد المساعدة

Edge ST 2019 مزودة أيضا بمجموعة من ميزات مساعدة السائق، يتضمن ذلك نظام معلومات Blind-Spot لتنبيه أي نشاط على الجانب الأعمى للسيارة، ونظام مساعدة في الحفاظ على السيارة في المسار، ونظام فرامل الطوارئ التلقائي مع الكشف عن المشاة لتجنب الاصطدام، وهناك أيضا ميزات إضافية تحت تصرفك، مثل Adaptive Cruise Control، ونظام التمركز على المسار، ونظام التوجيه المساعد.

ذروة السلامة الشخصية

تهتم Edge ST 2019 بشكل خاص بتعزيز سلامة السائق والراكب الأمامي من خلال نظام الأمان الشخصي الخاص بشركة Ford.

يشتمل هذا النظام على وسائد هوائية أمامية ثنائية المراحل، ومكابس سابقة لشد الأمان، ومقاومات إدارة الطاقة لحزام الأمان، وأجهزة استشعار لاستخدام حزام الأمان، ومستشعر موضع مقعد السائق، ونظام استشعار الركاب الأمامي.

أكياس هوائية

إلى جانب الأكياس الهوائية للصدمات الأمامية للسائق والراكب، تأتي Edge ST 2019 أيضا بأكياس هوائية جانبية الصدمات مصممة لحماية الجذع أثناء الاصطدام الجانبي.

يتم ضمان السلامة الكاملة من خلال الوسائد الهوائية العلوية المصممة لحماية رؤوس الركاب في حالة حدوث تصادم جانبي، وأكياس هوائية للركبة تمنع حدوث إصابات خطيرة في نصفيها السفلي في حالة وقوع حادث.