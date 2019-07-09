ما هي الأسباب التي جعلت دبي تتفوق أفضل وجهة للاستثمار العقاري في العالم؟

تتمتع دبي بأساسيات قوية تدفع الطلب على العقارات، وبفضل موقعها الجغرافي المركزي الذي يوفر سهولة الوصول إلى جميع أنحاء العالم، وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وجودة المعيشة العالية، تعتبر المدينة اليوم واحدة من النقاط الساخنة للاستثمار للمشترين الدوليين في العقارات.

وهناك العديد من الأسباب التي تثبت أن دبي هي واحدة من أكثر الوجهات جاذبية للاستثمار العقاري في العالم. وفقًا لتقرير Knight Frank Wealth، من بين 10 مدن شملها الاستطلاع عالميًا، تعد دبي أكثر الأسواق بأسعار معقولة حيث يبلغ متوسط ​​أسعار العقارات 625 دولارًا لكل قدم مربعة، أي 15% من متوسط ​​السعر في هونغ كونغ.

ولا تزال العائدات الإجمالية البالغة 6.27% في دبي قوية، مما يضمن للمستثمرين العوائد طويلة الأجل – وهو أعلى من متوسط ​​العائد في الأسواق الدولية مثل هونغ كونغ بنسبة 3% وسنغافورة بنسبة 4%، بحسب موقع ameinfo.

علاوة على ذلك، يسلط تقرير نشره مكتب دبي للإعلام الضوء على الإمكانات القوية للقطاع العقاري. مع متوسط ​​نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 40698 دولار، فإن تكلفة العقارات في بعض المواقع المتميزة في المدينة “تنافسية للغاية” مقارنة بالمدن العالمية.

وتستمر عدة عوامل في دفع الأداء الإيجابي لقطاع العقارات في دبي. ومن بين المبادرات الرئيسية، فإن التغييرات الأخيرة في لوائح التأشيرات – بما في ذلك إصدار تأشيرات طويلة الأجل للمهنيين وتمديد التأشيرات للمتقاعدين الذين استثمروا في الممتلكات – تجلب المزيد من الاستقرار وآفاق طويلة الأجل لهذه الصناعة.

دبي لديها أيضا إطار تنظيمي ممتاز مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لضمان شفافية العمليات العقارية لحماية مصالح المستثمرين.

وأدى تركيز دبي على تعزيز الاستقرار طويل الأجل لقطاع العقارات إلى التزام أصحاب المصالح في القطاع العقاري باللوائح التي تعزز معنويات السوق.

ويتمتع الاقتصاد المتنوع، مع القطاعات الأساسية مثل التجزئة والسياحة والطيران والخدمات اللوجستية والخدمات المالية وتكنولوجيا المعلومات، بنمو قوي ومتسق، وتتمتع دبي بأساسيات قوية ستستمر في الترحيب بالمحترفين من جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على العقارات.

وباعتبارها مركزًا عالميًا للأعمال والترفيه، ومع الاستعدادات لمعرض إكسبو 2020 دبي الذي يحفز الاقتصاد، توفر المدينة بيئة مثالية للنمو للمستثمرين العقاريين، باعتبارها واحدة من المناطق الحضرية الرئيسية في المنطقة، لا تقدم دبي إمكانات هائلة للنمو فحسب، بل تضمن أيضًا رفاهية السكان من خلال معايير السلامة العالية، والوصول إلى المؤسسات التعليمية ومرافق الرعاية الصحية عالية الجودة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مناطق الجذب السياحي، وكل ما يؤهل المدينة لتكون الخيار الأول للعائلات للعيش فيها والازدهار.