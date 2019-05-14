ما هي الأماكن التي أصبحت فيها العقارات بأسعار معقولة أكثر في دبي؟

أصبحت الإيجارات أكثر بأسعار معقولة في العديد من الأماكن في جميع أنحاء دبي خلال العام الماضي – وأظهرت الأبحاث الجديدة المناطق التي تقدم أكبر الخصومات للمستأجرين.

ونظرت Asteco Real Estate في أسعار الشقق والفلل في جميع أنحاء دبي، وكانت أكبر التغييرات على أساس سنوي في JLT وقرية الجميرا، حيث انخفضت الأسعار بنسبة 16 في المائة.

وأصبحت الشقق بشكل عام أكثر بأسعار معقولة، مع انخفاض الأسعار في دبي مارينا بنسبة ثمانية في المئة. وتجاوز العرض للشقق الطلب مما أدى إلى أسعار إيجار أكثر بأسعار معقولة.

وبالمقارنة، فإن أسعار الفلل كانت أقل تسامحًا مع انخفاض طفيف بنسبة ثلاثة بالمائة في واحة السيليكون وستة بالمائة في جميرا بارك. في حين انخفضت الأسعار في المرابع العربية ومدينة دبي الرياضية وجميرا وأم سقيم بنسبة ثمانية في المائة. وانخفضت الأسعار في مردف وقرية جميرا بنسبة 14 في المئة.

فيما يلي قائمة كاملة بالتغييرات في نسبة الإيجارات لجميع التطورات الرئيسية في دبي، بحسب تايم أوت دبي:

الشقق:

• دبي مارينا – (-8%)

• المدينة الدولية – (-9%)

• ديرة – (-10%)

• مركز دبي المالي العالمي – (-10%)

• وسط مدينة دبي – (-10%)

• شارع الشيخ زايد – (-10%)

• حدائق ديسكفري (-11%)

• جي بي آر (-12%)

• نخلة جميرا – (-12%)

• الخليج التجاري – (-13%)

• مدينة دبي الرياضية – (-14%)

• ذا غرينز – (-14%)

• جي إل تي- (-16%)

• قرية جميرا – (-16%).

الفلل

• واحة السيليكون – (-3%)

• جميرا بارك – (-6%)

• المرابع العربية – (-8%)

• مدينة دبي الرياضية – (-8%)

• جميرا – (-8%)

• أم سقيم – (-8%)

• نخلة جميرا – (-9%)

• المروج – (-10%)

• الينابيع – (-10%)

• قرية جميرا – (-14%)

• مردف – (-14%)

• البحيرات – (-14%).

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