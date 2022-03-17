إذا كنت مستخدمًا للعملات الرقمية، فقد ينتابك شعور بالإحباط من حقيقة أن عملاتك الرقمية أو الرموز الرقمية من إحدى سلاسل الكتل لا يمكن نقلها بسهولة إلى أخرى أو استخدامها على أخرى. على سبيل المثال، لا يمكنك استخدام عملات البيتكوين على بلوكشين الإيثيريوم أو العكس. وهذا ما يسمى بقضية قابلية التشغيل البيني والتي تعد واحدة من القيود والتحديات الرئيسية التي تواجهها شبكات البلوك تشين. وهنا يأتي دور العملات الرقمية المغلفة.

ما هي قابلية التشغيل البيني على البلوك تشين وما علاقتها بالعملات الرقمية المغلفة؟

يشير مصطلح بلوك تشين بشكل أساسي إلى نظام السجل الموزع الذي يتكون من سلسلة من الكتل (الوحدات) التي تحتوي على معلومات رقمية يتم تخزينها في قاعدة بيانات عامة لامركزية. البيانات المخزنة في البلوك تشين غير قابلة للتغيير؛ بمعنى أنه لا يمكن التعديل عليها ولا رجوع عنها. البلوك تشين هي التقنية التي يتم إنشاء العملات الرقمية عليها.

يتضح من الوصف السابق أنه من أجل تحقيق تكنولوجيا البلوك تشين السيادة في جميع أنحاء العالم ، يجب أن يكون هناك ارتباط أو اتصال بين بلوك تشين ومعاملات عبر سلسلة بين العديد من شبكات البلوك تشين المختلفة. تم تحقيق قابلية التشغيل البيني للبلوك تشين من خلال شبكات رائدة مثل Cosmos و Polkadot و Harmony. من منظور الشخص العادي، يجب أن تتواصل سلاسل الكتل هذه مع بعضها البعض تمامًا كما يمكن توصيل العديد من مواقع الويب على الإنترنت. لكن السؤال هو كيف تنقل البلوكشين القيمة؟ الجواب هو عملات معدنية المغلفة؟

ما هي العملات الرقمية المغلفة؟

العملات الرقمية المغلفة هي تمثيل رمزي لعملة رقمية مرتبطة بسعرها والتي ينشئها المستخدمون للعمل على سلاسل بلوكشين أخرى غير الأصلية. لتقريب الصورة؛ يمكنك التفكير العملات الرقمية المغلفة على أنها عملات مستقرة، حيث أن الاختلاف الوحيد هو أن العملات المستقرة مرتبطة بعملة أو سلعة بينما العملات الرقمية المغلفة مرتبطة بعملات رقمية أخرى. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في استخدام سلسلة الإثيريوم للتداول في عملات البيتكوين ، فيجب عليك إنشاء بيتكوين مغلفة أو WBTC.

ولكن كيف تتم عملية التغليف؟

هناك شيئان يجب أن يتوافرا لتغليف عملة: تاجر (المستخدم) وأمين محفظة العملات. لتوضيح الأمور، دعنا نقول أنك تريد تغليف BTC لاستخدامها على بلوكتشين الاثيريوم. أولاً، أمين المحفظة، وهو الشخص الذي يحتفظ بالمبلغ المعادل للعملة المعدنية كمبلغ مغلف، يتلقى BTC من التاجر. بعد ذلك، يقوم أمين المحفظة بصك WBTC على الإثيريوم بناءً على مبلغ BTC الذي أرسله التاجر ومن ثم يعيده إلى التاجر. عند الانتهاء من التداول على بلوك تشين الإثيريوم وتريد إلغاء تغليف BTC الخاص بك، يقدم التاجر طلب حرق إلى أمين المحفة لتحويل WBTC مرة أخرى إلى BTC، ويتم تحرير BTC من الأمين وإرجاعها للتاجر.

ما هو الهدف من العملات الرقمية المغلفة؟

لا بد أنك تتساءل لماذا يجب أن نفعل ذلك؟ حسنًا، سلاسل الكتل المتنوعة لها وظائف مختلفة. تعد العملات الرقمية المغلفة طريقة للاستفادة من الوظائف المختلفة للعديد من سلاسل الكتل من خلال التحايل على قيود التشغيل البيني من خلال إنشاء جسور إضافية بين سلاسل الكتل المختلفة.