ما هي القطاعات التي تقدم أفضل الفرص الوظيفية في الإمارات في الوقت الحالي؟

يقدم قطاع النفط والغاز وتكنولوجيا المعلومات والعقارات أفضل فرص النمو الوظيفي في الإمارات، وفقًا لبحث جديد.

وكشف بيت.كوم، موقع التوظيف في الشرق الأوسط، و YouGov في استطلاع جديد أن 24 بالمائة من المشاركين قالوا إن النفط والغاز والبتروكيماويات تقدم أفضل مسار وظيفي، في حين اختار 18 بالمائة تكنولوجيا المعلومات والتجارة الإلكترونية بينما أشار 14 بالمائة إلى قطاع العقارات والبناء.

كما أظهر الاستطلاع أن الصناعات الأكثر جاذبية للباحثين عن عمل في الإمارات هي التعليم (24 بالمائة)، الرعاية الصحية (24 بالمائة)، الموارد البشرية (21 بالمائة)، والضيافة (20 بالمائة).

وقال تقرير بيت.كوم إن الخدمات المصرفية/ المالية وتكنولوجيا المعلومات والإعلان/ التسويق يُعتقد أنها توظف أعلى نسبة من الخريجين الجدد في حين أن الصناعات ذات الحزم الأكثر تنافسية هي الجيش والشرطة، تليها الهندسة والسيارات والموارد البشرية.

وتشمل النتائج الأخرى، أن ما يقرب من ربع المجيبين في الإمارات قد غيروا صناعتهم مرة واحدة على الأقل في العامين الماضيين، في حين أن أكثر من نصف المجيبين في دولة الإمارات (58 في المئة) يفكرون في تغيير الصناعة في الأشهر القليلة المقبلة.

أهم ثلاثة أسباب للنظر في تغيير الصناعة هي الحصول على راتب أفضل ونمو وظيفي أفضل وتوازن أفضل بين العمل والحياة، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وتم جمع بيانات المسح عبر الإنترنت في شهري أغسطس وسبتمبر، بناءً على عينة من 3525 شخصًا من الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وعمان والبحرين ولبنان والأردن والعراق وفلسطين وسوريا ومصر والمغرب والجزائر وتونس وليبيا والسودان.