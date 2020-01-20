ما هي الوجهات التي سيختارها المسافرين في الإمارات خلال عام 2020؟

سوف تكون كل من تايلاند وتركيا والمملكة المتحدة وجزر المالديف وإيطاليا وسويسرا وأذربيجان وروسيا وموريشيوس وسريلانكا وفيتنام الوجهات الأكثر شعبية على قائمة المقيمين في الإمارات لقضاء العطلات في عام 2020، كما يقول المسؤولون التنفيذيون في الصناعة.

وتقول إميلي ويليامز، رئيسة المنتج في دناتا ترافيل الإمارات، إن تايلاند لا تزال خيارًا مفضلاً على مدار السنة تقدم حياة المدينة والجزيرة.

وأضافت “يقضي المزيد من المسافرين الوقت في كوه ساموي ونتوقع أن يستمر هذا في عام 2020. العاصمة الثقافية لتركيا، إسطنبول، تحظى بشعبية كبيرة، ولا تزال لندن نقطة ساخنة في “في الوقت الذي تشهد فيه المملكة المتحدة المزيد من الاتجاه إلى المناطق الريفية الوعرة والمدن النابضة بالحياة”.

وعلاوة على ذلك، فإن السياحة الدينية إلى المملكة العربية السعودية وجبال الألب ومنتجعات التزلج على الجليد وجبال الألب العالمية في سويسرا، وجزر المالديف وجزيرة باكو النابضة بالحياة في أذربيجان ستكون أيضًا من بين الوجهات المفضلة لسكان الإمارات في عام 2020.

وتتوقع دناتا أن تتمتع كل من روسيا وفيتنام واليابان وسيشيل وموريشيوس وسريلانكا بشعبية كبيرة في عام 2020 بسبب الأحداث القادمة الكبرى هناك.

ويرى مأمون حميدان، العضو المنتدب لشركة Wego إن المملكة العربية السعودية وأذربيجان والأردن هي الوجهات المفضلة لسكان الإمارات هذا العام.

وقال حمدان “المملكة العربية السعودية في ارتفاع منذ العام الماضي بسبب الاستثمارات في قطاعي الترفيه والبنية التحتية. لقد رأينا الكثير من المسافرين يبحثون عن الإقامة في الفنادق والرحلات الجوية في المملكة العربية السعودية. سيستمر هذا الاتجاه في عام 2020”.

وأضاف أن الحجوزات إلى أذربيجان زادت بنسبة 155 في المائة في الأشهر الأربعة الماضية.

بالإضافة إلى ذلك، تعد أماكن مثل المملكة المتحدة وفرنسا وتايلاند والنمسا من بين أفضل أماكن العطلات للمسافرين المحليين والإقليميين لعام 2020، بحسب خليج تايمز.