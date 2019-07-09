ما هي حلول المطارات التي ستقدم في Airport Solutions Dubai؟

مع استمرار ارتفاع أعداد المسافرين على مستوى العالم، تبحث المطارات عن حلول مبتكرة لتلبية هذا الطلب المتزايد مع تحسين تجربة المسافرين.

وعلى المستوى الإقليمي، يُظهر الشرق الأوسط معدل نمو سنوي مركب نسبته 4.4% في أعداد المسافرين، وتشهد إفريقيا نمواً بنسبة 5.01% بحلول عام 2037، ويجب أن يبلغ إجمالي حجم السوق في الشرق الأوسط 501 مليون قي حركة الركاب سنويًا. علاوة على ذلك، من المرجح أن تظل دبي في هذا الموقع نظراً لكونها أكثر المطارات ازدحاماً في العالم بالنسبة للحركة الدولية بسبب موقعها الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا.

ويتوقع المسافرون العصريون تجربة مطار سريعة وبديهية ومخدومة ذاتيًا. ونظرًا لأن الخدمات مثل تسجيل الوصول عبر الإنترنت على الهواتف الذكية وتصاريح الصعود الإلكترونية أصبحت هي القاعدة، فإن الأفكار مثل ركوب الخدمة الذاتية وتحديد الهوية التي تحل محل جوازات السفر باتت جزءاً من الحلول المستقبلية للمطارات.

ويمكن لبصمات الأصابع والماسحات الشبكية المستخدمة بالفعل في بعض موانئ الهجرة لمراقبة جوازات السفر، أن توفر في المستقبل خدمات متكاملة، ولن تؤدي هذه الأنواع من التقدم التكنولوجي إلى تعزيز تجربة المسافرين فحسب، بل ستعمل على تسريع الإنتاجية بشكل كبير، بحسب موقع arabianaerospace.

وسيتصدى مؤتمر Airport Solutions Dubai للتحدي العالمي الذي يواجه جميع المطارات: كيفية زيادة أعداد المسافرين بقدرات ضعيفة أو محدودة. وسيركز المتحدثون من بعض مطارات العالم الكبرى بما في ذلك مطار هيثرو وأمستردام شيبول ومطارات دبي على دراسات الحالة الواقعية لأقصى قدر من معالجة الركاب وتدفق المحطات في كل من البنية التحتية الجديدة والحالية.

بالإضافة إلى ذلك، سوف ينضم مديرو العمليات من مطار مدينة لندن، و Company Company South Africa، و DACO Dammam Airports Company إلى حلقة نقاش للنظر في موعد وكيفية زيادة سعة المطارات وكيفية مواكبة نمو شركات الطيران والطلب عليها.

وقالت راشيل ستورجيس، مديرة المحافظ لدى منظمي الفعاليات في تارسوس إف أند إي: “يعتبر تخطيط القدرات أولوية قصوى بالنسبة لصناعة المطارات العالمية، حيث يزداد عدد المسافرين بشكل كبير، والمطارات تدرس بعناية كيف يمكنها إثبات بنيتها ​​التحتية المستقبلية لتلبية الطلب المتوقع.

وتابعت قائلة “مع الاستثمارات الكبيرة التي تُبذل في مجال تكنولوجيا الأمن ومعالجة الركاب، نتطلع إلى الترحيب ببعض المطارات الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في Airport Solutions Dubai لمناقشة هذه القضايا الحرجة.”