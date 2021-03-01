ما هي مناطق عقارات دبي الأعلى طلباً منذ بداية 2021؟

رصد البيان الاقتصادي حركة المستثمرين والمناطق التي شهدت إبرام أكبر صفقات الشراء من حيث العدد والقيمة الإجمالية منذ بداية العام الجاري 2021 (يناير وفبراير) وحافظت منطقة مرسى دبي على المركز الأول تلتها منطقة الخليج التجاري ثم البرشاء جنوب الرابعة و المركاض واليلايس 2 فحدائق الشيخ محمد بن راشد، وأخيراً منطقة برج خليفة.

أما على صعيد المناطق التي شهدت إبرام أكبر صفقات الفلل السكنية فقد كانت من نصيب الثنية الرابعة بالمرتبة الأولى تلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد ثم مجمع دبي للاستثمار الأول ومن بعدها وادي الصفا 5 و6 وأخيراً الثنية الخامسة.

مبيعات الشقق حسب المناطق

بلغة الأرقام سجلت منطقة مرسى دبي 384 صفقة بيع شقق سكنية بـ 611 مليون درهم وسجلت الخليج التجاري 363 صفقة بـ 486 مليون درهم وسجلت البرشاء جنوب الرابعة 349 صفقة بـ 243 مليون درهم تلتها المركاض بتسجيل 196 صفقة بـ 336 مليون درهم فمنطقة اليلايس 2 بتسجيل 168 صفقة بقيمة 141 وسجلت حدائق الشيخ محمد بن راشد 168 صفقة بيع بـ 118 مليون درهم وأخيراً منطقة برج خليفة وسجلت 155 صفقة بقيمة 317 مليون درهم.

صفقات الفلل حسب المناطق

سجلت مبيعات الفلل السكنية في الثنية الرابعة 88 صفقة بـ 293 مليون درهم، تلتها حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيل 75 صفقة بـ 330 مليون درهم، ثم مجمع دبي للاستثمار الأول وسجلت 70 صفقة بـ 119 مليون درهم، تلتها وادي الصفا 5 بتسجيل 69 صفقة بـ 110 ملايين درهم ثم وادي الصفا 6 وسجلت 64 صفقة بـ 200 مليون درهم ثم وادي الصفا 5 بتسجيل 63 صفقة بـ 129 مليون درهم ثم الثنية الخامسة بتسجيل 60 صفقة بـ 237 مليون درهم.