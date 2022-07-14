ما هي هيمنة البيتكوين ولماذا تعتبر مقياسًا مهمًا للسوق؟

هيمنة البيتكوين هو مؤشر مهم للغاية في عالم العملات الرقمية. نظرًا لكونها أول عملة رقمية حقيقية يقبلها الملايين في جميع أنحاء العالم، فإن البيتكوين تحدد الاتجاه الكلي لسوق العملات الرقمية.

تشير هيمنة البيتكوين إلى ما إذا كان أداء العملات البديلة يتفوق على البيتكوين أو يكون أداؤها ضعيفًا أو مشابهًا لأداء عملة البيتكوين.

باختصار، تعدّ هيمنة البيتكوين مؤشراً بالغ الأهمية لفهم مخططات البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. ولكن قبل أن نصل إلى الهيمنة، دعنا نوضح ما هي القيمة الإجمالية للسوق، أليس كذلك؟

ما هي القيمة السوقية الإجمالية؟

القيمة السوقية هي القيمة الإجمالية لجميع العملات الرقمية التي تم تعدينها والمتداولة. يتم حسابه بضرب سعر السوق الحالي لعملة واحدة بعدد العملات المتداولة. بصريح العبارة، تساعدك القيمة السوقية على تصور حجم العملة الرقمية وتقديم نظرة مدعومة بالحقائق في الوقت الفعلي حول كيفية أداء القطاع بأكمله بشكل عام.

ما هي هيمنة البيتكوين؟

هيمنة البيتكوين هي نسبة القيمة السوقية لعملة البيتكوين إلى ما تبقى من سوق العملات الرقمية. يتم تحديدها من خلال قسمة القيمة السوقية الكاملة لجميع العملات الرقمية على القيمة السوقية لبيتكوين.

تعتبر هيمنة البيتكوين مؤشراً رئيسياً يساعد المتداولين والمستثمرين في مجال العملات الرقمية على فهم السوق فيما يتعلق بعملة البيتكوين. إذا زادت الحصة السوقية للبيتكوين، فهذا يعني عادةً أن قيمة جميع العملات البديلة ستنخفض والعكس صحيح.

لهيمنة البيتكوين تأثير مباشر على العملات البديلة لأنها توضح مقدار حجم تداول السوق في البيتكوين مقابل حجم تداول السوق في العملات البديلة.

ماذا يحدث عندما تكون هيمنة البيتكوين عالية؟

كما ذكرنا سابقًا، تتمتع البيتكوين بتأثير كبير على قطاع العملات الرقمية نظرًا لأنها كانت الشكل الأول والأكثر قبولًا للعملات الرقمية. نتيجة لذلك، تتبع القيمة السوقية الإجمالية للعملات الرقمية الاتجاه الذي حددته القيمة السوقية لبيتكوين. عندما ترتفع هيمنة البيتكوين، تفقد العملات البديلة قيمتها مقارنةً بالبيتكوين. بشكل عام، إذا كانت هيمنة البيتكوين آخذة في الازدياد، يقترح المتداولون أن يحتفظ المستثمر بالبيتكوين أكثر من العملات البديلة.

ماذا يعني إنخفاض هيمنة البيتكوين؟

عندما تنخفض هيمنة البيتكوين، ترتفع قيمة العملات البديلة مقارنة بالبيتكوين. إذا كانت هيمنة البيتكوين آخذة في الانخفاض، فإن المتداولين المحترفين ينصحون بإمتلاك عملات بديلة أكثر من البيتكوين.