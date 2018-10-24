السعودية تدشن النسخة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار

مبادرة مستقبل الاستثمار

دشنت السعودية أمس النسخة الثانية من مبادرة مستقبل الاستثمار التي انطلقت برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وبتنظيم من صندوق الاستثمارات العامة الذراع الاستثمارية للمملكة، حيث اشتمل اليوم الأول على أكثر من 13 جلسة حوارية.

ووسط حضور دولي وإسلامي وعربي مميز شارك الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، رواد الأعمال جلسة "التسابق من أجل المستقبل".

ووصل ولي العهد إلى مقر انعقاد الجلسة وسط تصفيق حار من رواد الأعمال والمستثمرين والمشاركين، حيث شاركهم الاستماع إلى ما أكده الرئيس التنفيذي لفورملا إي في إسبانيا إلخاندرو أغاغ من أن المملكة خطت خطوات طموحة بتبني دمج الصناعة مع الترفيه في "رؤية 2030" الطموحة.

وكشف أغاغ أن الرياض ستحتضن في الفترة المقبلة سباقات الجولة الأولى من بطولة "أيه بي بي فورملا إي" في الدرعية.

وتجول ولي العهد وملك الأردن بعد انتهاء الجلسة في المعرض المصاحب لمبادرة مستقبل الاستثمار، حيث أحاطه المئات من المستثمرين والسعوديين وعدد من رواد الأعمال في المعرض بعاصفة من "السيلفي".

إلى ذلك أكد ياسر الرميان، المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، في الكلمة الافتتاحية للمبادرة التي تستمر ثلاثة أيام، أن للاستثمار قدرة على تمهيد الطريق أمام حل بعض أصعب التحديات التي يواجهها العالم اليوم، وهذا هو السبب الذي أنشئت من أجله مبادرة مستقبل الاستثمار، عادا هذا الحدث منصة عالمية تهدف إلى التعرف على أهم التوجهات المستقبلية واستكشاف الفرص الاقتصادية الواعدة التي من شأنها تشكيل ملامح مستقبل الاقتصاد وضمان أن يكون الاستثمار مساهما رئيسا في تحقيق الرخاء والتنمية الشاملة.

وقال: "تمثل المبادرة أيضا فرصة مهمة للتواصل بين قادة الأعمال والمستثمرين، ما يجعلها فرصة لا تفوت لآلاف المشاركين القادمين هذا الأسبوع من شتى أنحاء العالم".

وافتتحت مبادرة مستقبل الاستثمار فعالياتها صباح أمس بجلسة حوارية ناقشت كيف يمكن للاستثمار أن يلهم الإنسانية برؤية موحدة للمستقبل، بمشاركة عدة صناديق استثمارية سيادية من روسيا والسعودية والإمارات.

وشملت قائمة المشاركين الذين سيأتون للمملكة لحضور المبادرة، مجموعة من رؤساء الدول ونخبة من الشخصيات المهمة من مختلف الدول الإفريقية والعربية والآسيوية من ضمنها البحرين والإمارات ولبنان وإثيوبيا والغابون والسنغال.

وشاركت في النقاشات عدة شخصيات بارزة أخرى، منها رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الروسي سيرجي غوركوف. وتحت مظلة برنامج المبادرة لهذا العام، "خريطة طريق للقرن الثاني والعشرين"، ستلقي المبادرة الضوء على الفرص الاقتصادية الواعدة في مجموعة من الاقتصادات الناشئة التي تشهد نموا يعد الأسرع إطلاقا على مستوى العالم.

وتعد مبادرة مستقبل الاستثمار، التي ستنعقد في الرياض في الفترة من 23 إلى 25 تشرين الأول (أكتوبر)، فرصة مهمة أمام آلاف المشاركين، لحضور برنامج عمل ثري جدا سيضم أكثر من 35 فعالية من الجلسات الحوارية والمنتديات واللقاءات النقاشية المفتوحة وورش العمل.

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